Ajuntament
Polèmica per els porcs senglars a Castelló: Compromís lamenta que Carrasco no reclame més ajudes a la Generalitat
El portaveu valencianista, Ignasi Garcia, considera "insuficients" els 5.000 euros concedits
Compromís per Castelló ha lamentat que l’alcaldessa Begoña Carrasco haja callat davant la falta d’implicació de la Generalitat i no haja reclamat més ajudes per a fer front a la plaga de porcs senglars que afecta el terme municipal i bona part de les comarques veïnes. Segons la coalició, el conseller Vicente Martínez Mus “s’ha desentés del problema” i ha traslladat tota la responsabilitat als ajuntaments amb una ajuda “irrisòria” de només 5.760 euros per a Castelló.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assegurat que “davant de la plaga de porcs senglars que tenim i patim a Castelló, però també a la resta de les nostres comarques, veiem com la senyora Carrasco anteposa el carnet del partit als interessos de Castelló. Les ajudes que ens dona la Generalitat no són suficients i són molt escasses per a poder realitzar el control d’aquesta plaga, i aquest gest es produeix amb el vistiplau i la complicitat de l’alcaldessa”.
Des de Compromís recorden que el control de la fauna salvatge és competència de la Generalitat i que en altres ocasions, com fa dos anys en Alcossebre, es van capturar centenars de porcs senglars gràcies a una actuació autonòmica. “Ara, en canvi, la Generalitat es renta les mans i trasllada el problema als ajuntaments”, expliquen des de la formació.
En aquest cas, Garcia lamenta que “l’alcaldessa de Castelló accepte les ordres que li venen de València i calle davant aquest abandonament. En lloc de defensar els interessos del nostre municipi i exigir que la Generalitat assumisca les seues obligacions, Carrasco prefereix no alçar la veu perquè qui mana és el seu partit”.
Compromís ha reclamat, a més, conéixer les dades reals de la campanya de control d’enguany, de la qual no es coneixen resultats, i ha assenyalat que Carrasco tampoc ha explicat quines accions està duent a terme l’Ajuntament per al control de la plaga. La coalició considera que el govern municipal ha d’exigir més recursos a la Generalitat, perquè Castelló no pot continuar assumint amb fons municipals una competència que és autonòmica.
