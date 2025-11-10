Estas son las siete medidas del Ayuntamiento de Castelló para mejorar el estado de la Marjaleria

La Marjaleria de Castelló es una de las zonas donde más peticiones de mejora trasladan los vecinos al Ayuntamiento de la ciudad. En un barrio donde se acumulan problemas como el mal estado de los caminos, la acumulación de mosquitos o la falta de iluminación en muchos puntos, el equipo de gobierno que lidera Begoña Carrasco ha puesto en marcha una batería de iniciativas y estudia el impulso de otras para solucionar las reclamaciones del colectivo vecinal.

La alcaldesa de Castelló las ha trasladado a la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria, encabezada por su nuevo presidente, Eric Dols, Robert Yebra, Noelia Ferrer y Laura Segura, en una reunión mantenido en el edificio consistorial. En esta cita, también estuvieron presentes la teniente alcalde del Grao, Ester Giner y el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero.