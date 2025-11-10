Estas son las siete medidas del Ayuntamiento de Castelló para mejorar el estado de la Marjaleria
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha mantenido una reunión con los nuevos representantes de la junta directiva de los vecinos de la zona
La Marjaleria de Castelló es una de las zonas donde más peticiones de mejora trasladan los vecinos al Ayuntamiento de la ciudad. En un barrio donde se acumulan problemas como el mal estado de los caminos, la acumulación de mosquitos o la falta de iluminación en muchos puntos, el equipo de gobierno que lidera Begoña Carrasco ha puesto en marcha una batería de iniciativas y estudia el impulso de otras para solucionar las reclamaciones del colectivo vecinal.
La alcaldesa de Castelló las ha trasladado a la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria, encabezada por su nuevo presidente, Eric Dols, Robert Yebra, Noelia Ferrer y Laura Segura, en una reunión mantenido en el edificio consistorial. En esta cita, también estuvieron presentes la teniente alcalde del Grao, Ester Giner y el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero.
- Plan de asfaltado. Carrasco ha trasladado a los representantes vecinales las actuaciones que, desde el Ayuntamiento, se han desarrollado para responder a "una de las principales demandas en los últimos años, como es la mejora de los caminos y viales, gracias al plan de asfaltado, ya que la movilidad, la accesibilidad y la seguridad en la zona son cuestiones clave para los vecinos de la Marjaleria». La alcaldesa ha destacado que, en los dos últimos años y medio, "se han asfaltado ya un total de 12 caminos de la Marjaleria, como son los de Bovar, En Trilles, Primer y Segón Canal o la mota derecha del Riu Sec, entre otros". Además, "están próximos a iniciarse también los trabajos que mejorarán viales clave como son el camí de l’Obra, así como la mota izquierda del Riu Sec".
- Limpieza del cauce del Riu Sec. El Ayuntamiento de Castelló ha actuado para mejorar el estado del cauce de este río desde la ronda de circunvalación hasta la primera travesera. En total, durante este verano, se ha trabajado sobre 22 hectáreas y 4 kilómetros de longitud.
- Limpieza de acequias y caminos. Carrasco también ha recordado que "hay que destacar que, en dos años hemos limpiado ya más de 100 kilómetros de acequias en la Marjaleria. También se han limpiado más de 25 kilómetros de caminos en la zona". Aparte, la alcaldesa ha resaltado que "el actual equipo de gobierno municipal ha activado por primera vez en la historia del Ayuntamiento un contrato específico para la limpieza de acequias, con una inversión de 378.818 euros para dos años".
- Lucha contra los mosquitos. Otro ámbito de conflicto, en la Marjaleria, es la numerosa presencia de mosquitos. Carrasco ha explicado que "hemos tenido un final de verano con abundantes precipitaciones, lo que unido a unas temperaturas inusualmente altas ha servido como caldo de cultivo para la proliferación de larvas de mosquitos". Por eso, desde el Ayuntamiento, se ha reforzado el número medios técnicos y humanos y se ha contado con la colaboración de la Diputación de Castellón para aumentar los tratamientos y fumigaciones "para minimizar las molestias de los mosquitos y garantizar el correcto desarrollo también de actividades deportivas al aire libre o mejorar la situación en viales más frecuentados como son el camino Vell del Serradal hasta camino la Plana".
- Sobrepoblación de jabalís. Este problema afecta a toda la provincia, pero Carrasco ha informado a los vecinos que ya se está actuando y se han puesto en marcha todos los medios para atajar esta plaga.
- Puntos de iluminación. La alcaldesa de Castelló ha señalado que "el gobierno municipal está actuando también en un aspecto muy importante para la seguridad de la Marjaleria como es la mejora del balizamiento de caminos. Así se han instalado hasta 32 nuevos puntos de luz en diferentes zonas, atendiendo las peticiones de nuestros vecinos".
- Mejora de la seguridad. En este caso, Begoña Carrasco ha trasladado a los vecinos que "se han reforzado las vigilancias en la zona, con un plan específico durante el verano, y se aumentará la presencia permanente de agentes".
