¿Cuáles son las empresas más innovadoras del CIES de Castelló?

El Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES Castelló), situado en la Ciudad del Transporte de la ciudad, es un vivero de empresas de titularidad municipal, cuya misión es apoyar el emprendimiento en los sectores relacionados con la sostenibilidad y la innovación social. Además, cuenta con más de 2.200 metros cuadrados, distribuidos en oficinas de distintas superficies y 6 naves para albergar la actividad de las diferentes empresas.

Este espacio, que puede albergar hasta 25 empresas, en la actualidad cuenta ya con 21 iniciativas empresariales que tienen este espacio municipal como su sede temporal. Estas infraestructuras se conceden por un máximo de 3 años, con opción a prórroga de 18 meses más, sin que la estancia pueda superar los 54 meses.

Motor de innovación

El CIES se ha convertido en un verdadero motor de innovación y generación de empleo para Castelló, que refuerza cada vez más un ecosistema emprendedor sólido y activo. Así, el CIES ejerce como referente para impulsar ideas, crear sinergias y consolidar proyectos con futuro.

El edificio cuenta además con una serie de zonas comunes, tales como, recepción, sala de reuniones, asi como la nueva zona de coworking, que hace poco que se puso en marcha y donde se han instalado hasta 6 nuevas empresas que están en una fase inicial de su puesta en marcha. Todo esto ha convertido al CIES en un ejemplo de lanzadera de emprendimiento y de la apuesta por la creación de empresas en la ciudad de Castelló.

Empresas emergentes

A lo largo de los años, numerosas empresas han dado sus primeros pasos en el CIES y han podido desarrollar sus proyectos en un entorno de apoyo, innovación y colaboración. Muchas de ellas ya han completado su etapa en el vivero y han continuado su camino en otros espacios, consolidándose como parte del tejido empresarial de la ciudad.

Dentro de este listado de compañías emergentes, se encuentran firmas que desarrollan actividades como el diseño e interiorismo, al desarrollo de videojuegos o al sector de las energías renovables, entre otros. Pero, no se quedan ahí los distintos campos que incluyen también empresas de biotecnología, consultoría de empresas holística, homestaging, domótica, blockchain, IoT, branding sostenible o inteligencia emocional.