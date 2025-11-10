Iniciativa de l'Ajuntament
Tots els detalls per a poder anar a una escoleta de Nadal en Castelló
L'Ajuntament oferta enguany un total de 228 places del 23 de desembre al 5 de gener
L'Ajuntament de Castelló oferta enguany 228 places de la escoleta de Nadal que se celebrarà del 23 de desembre al 5 de gener (exceptuant els dies de Nadal i Any Nou), segons ha explicat la regidora de'Educació, María España, en la presentació de la iniciativa municipal.
La temàtica triada per al període vacacional ha sigut Benvinguts a bord del Polar Express, inspirada en l'exitosa pel·lícula d'animació. Així, els xiquets podran gaudir d'activitats en grup, manualitats creatives, jocs cooperatius, dinàmiques emocionals, experiments, expressió corporal, contacontes amb personatges nadalencs, tallers de manualitats o gimcanes temàtiques.
Els centres educatius
A més a més, els centres on s'impartiran les activitats seran els CEIPS Castàlia, Herrero, Armelles i La Marina (Grau) i l'horari serà de 7.30 a 14.30 hores i el preu de matrícula és de 64 euros per usuari. El període d'inscripció comença el 17 de novembre i es prolongarà fins al 3 de desembre a través de la web www.escoletesdevacances.com. A més les famílies podran informar-se en info@escoletesdevacances.com i a través del telèfon 964 83 04 40, ha informat España.
El servei municipal de Escoletes ofereix 57 places en cadascun dels quatre centres educatius, de les quals 6 són per a xiquets de “aula de 2 anys” i, una de les novetats és que ampliem de 3 a 4 places l'oferta a l'aula “UECO” amb necessitats educatives especials, en cada centre. “Una ampliació que hem dut a terme ja que hem vingut registrant un augment en la demanda per part de les famílies”, indica l'edil. Les altres 48 són per als xiquets que no es troben en els apartats anteriors.
La regidora d'Educació, María España ha destacat que “estem davant un dels serveis més valorats pels pares a Castelló i la demandada dels quals va en augment, any rere any. Som plenament conscients que és un recurs de primera necessitat per a molts ciutadans. Nostres Escoletes permeten quadrar els horaris de treball en períodes vacacionals i, cosa que és més important, en un entorn segur. Volem que els xiquets coneguen la nostra història i la d'altres països del món d'una forma divertida i entretinguda. Estic segura que la temàtica d'enguany complirà amb el doble objectiu d'aprendre entretenint”.
