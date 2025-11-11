El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos

El Ayuntamiento de Castelló ha remitido más de 100.000 cartas a los vecinos firmadas por la alcaldesa, Begoña Carrasco en las que informa a la ciudadanía sobre el motivo por el que el consistorio ha tenido que incrementar la tasa de la basura (duplicada en la mayoría de los casos) este año y a la que suma un tríptico con todas las bonificaciones a las que se pueden acoger los vecinos con el fin de abaratar este impuesto para el 2026. Hay que recordar, que los castellonenses tienen de tiempo hasta el 31 de diciembre para poder descontarse hasta un 50% en esta tasa con siete o más visitas al ecoparque, tanto fijo como móvil.

En la carta, Carrasco recuerda que el Gobierno de España aprobó la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y que obliga a todos los ayuntamientos del país a implantar una nueva tasa de la basura. Hasta la fecha, la mitad la asumía el consistorio y ahora tendrá que pagarla la ciudadanía (22 millones es el coste total), lo que supone ocho euros más "al mes por domicilio o local".

Carrasco también destaca en la misiva que los vecinos tienen la posibilidad de pedir el fraccionamiento de los impuestos municipales hasta en nueve plazos y que los interesados deben dirigirse a la Oficina de Recaudación Municipal con el fin de solicitarlo entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre de este año.

En cuanto a los inquilinos, estos también tienen la posibilidad de descontarse y reducirse la tasa de la basura con las visitas al ecoparque. Sin embargo, tienen que realizar un trrámite administrativo que consiste en acreditar previamente su condición de alquilados para poder beneficiarse de la bajada económica. Así, deben presentar el documento de arrendamiento de la vivienda en Gestión Tributaria y para ello poder hacerlo podrán solicitar cita previa o hacerlo a través de sede electrónica.

Por el momento, el consistorio ya ha girado, desde el 1 de noviembre, el segundo de los recibos de la tasa de la basura de este año que los castellonenses tienen de plazo para pagar hasta final de 2025.

Bonificaciones

Hay que recordar que de estas reducciones en la tasa de la basura se pueden beneficiar las familias numerosas, los que domicilien sus recibos, las familias con recursos no superiores al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM), los que vayan al ecoparque entre tres y más de siete veces, las empresas que aprediten sistemas propios de gestión de residuos, familias monoparentales o personas con dependencia o discapacidad. La reducción por el uso de contenedores inteligentes de orgánica está prevista para 2027 ya que estos se instalarán el próximo año.