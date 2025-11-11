Servicio público
El Ayuntamiento de Castelló clausura el pipican de Censal. Y ahora... ¿qué?
Operarios municipales han desmontado este martes las instalaciones de la calle Río Llobregat
El Ayuntamiento de Castelló ha cerrado y desmantelado este martes el centro de esparcimiento canino de la calle Río Llobregat, en el PAU Censal, por lo que los usuarios ya no han podido entrar con sus perros desde primera hora de la mañana. Pese a que el consistorio ya tenía previsto su clausura, la medida ha pillado a algunos propietarios por sorpresa ya que han acudido hasta el recinto y se lo han encontrado precintado, según ha podido comprobar el periódico Mediterráneo.
El motivo de esta decisión es la próxima edificación de viviendas de alquiler social en este solar, promovida por l'Entitat Valenciana de 'Habitatge (EVHA) dependiente de la Generalitat Valenciana. La junta de gobierno local aprobó esta licencia urbanística hace unos días, por lo que la constructora adjudicataria del proyecto ya puede comenzar la levantar los pisos cuando lo estime oportuno.
De esta forma, el Ayuntamiento ya ha comenzado a retirar los juegos para perros que había en este centro de esparcimiento canino. A primera hora de este martes, operarios municipales se afanaban en realizar estas tareas.
Este cierre ha causado malestar entre algunos vecinos que solían utilizar el pipican. "Soy usuario de este lugar junto a mi perro guía que necesita un lugar como este y ahora, ¿dónde voy a ir?", ha afirmado una residente en una zona cercana al solar que ha prestado servicio durante varios años.
En estos momentos, y con el fin de que los castellonenses del PAU Censal que tengan perros puedan seguir utilizando un centro de esparcimiento en las proximidades de sus residencias, el Ayuntamiento está buscando un nuevo solar en esta parte de Castelló para poder abrir un nuevo pipican y ponerlo a disposición de sus usuarios. Por el momento, el consistorio analiza varios solares dónde podría ir aunque lo quiere definir de la mano de los vecinos.
También hay que recordar que el futuro Parc Censal también tendrá un espacio de estas características.
