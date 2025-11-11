Castelló quiere conciliar el ocio con el descanso en Navidad. Las calles dónde se aplicarán medidas

Castelló iniciará una campaña en diciembre para conciliar el ocio con el descanso de los vecinos.

El concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha anunciado este martes que, fruto de las continuas reuniones de seguimiento que se vienen convocando a lo largo de los meses, en las que participa también el concejal de Vía Pública, Cristian Ramírez, la Asociación de Ocio Nocturno On Castellón, técnicos municipales y Policía Local, es la campaña municipal que el consistorio pondrá en marcha en diciembre en las calles Lagasca y Obispo Salinas, entre otras calles de la zona centro.

Así, en la última Mesa del Ruido se acordó llevar a cabo esta iniciativa y Toledo ha puesto en valor la predisposición colaborativa de la asociación a la hora de emprender acciones junto al gobierno municipal que persiguen "garantizar la actividad de los locales de ocio nocturno sin renunciar a respetar los derechos de los vecinos".

Cabe recordar que la Mesa del Ruido se reúne periódicamente para analizar la casuística del ruido en la ciudad.