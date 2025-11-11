Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló

Dos céntricas terrazas de ocio y restauración del centro de Castelló han dejado de prestar servicio a la ciudadanía después de 13 años (abrieron en 2012) debido a la próxima construcción de pisos en ambos solares, según han confirmado fuentes cercanas a los dos locales al periódico Mediterráneo.

Los dos espacios, en los que ya no se da servicio, albergaban mesas y sillas de los dos restaurantes anexos (Sarao y Lo de Pepe) y ahora, después de que el propietario del solar lo haya vendido a una empresa constructora, este lugar pasará a acoger viviendas en la calle Escultor Viciano.

El cierre de ambas terrazas de amplias dimensiones coincide con la ampliación de este espacio de ocio y la apertura de otros restaurantes en esta céntrica calle que complementa la oferta de ocio y gastronomía con los locales ubicados en la calle Temprado, convirtiéndose en una de las zonas más visitadas por los castellonenses, en especial, los viernes y los fines de semana. Las dos terrazas ahora cerradas estaban muy concurridas, en especial durante los meses de verano debido a las buenas temperaturas y contribuían a dinamizar el centro de Castelló.

Terrazas, cerradas al público, en la calle Escultor Viciano de Castelló. / KMY ROS

Por el momento, la firma constructora que levantará las viviendas todavía no ha comenzado a ejecutar los trabajos, por lo que podría hacerlo el próximo año pese a que las terrazas ya están cerradas desde hace un tiempo. Con la clausura, la zona queda con menos espacios al aire libre, a excepción de algún local de la calle Temprado que sí que cuenta con un local de estas características.

De esta forma, los locales que antes podían disponer de sus terrazas, ahora seguirán prestando servicio en el interior del local.