Las tres medidas clave de actuación si okupan su vivienda en Castelló

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presidido esta tarde el Consejo Local de Seguridad, un órgano consultivo que se reúne periódicamente para evaluar las iniciativas del área y atender las demandas vecinales. Durante la sesión, Ortolá ha destacado que la Policía Local ha frustrado esta semana un nuevo intento de okupación en un solar cercano a la Avenida Villarreal, y ya ascienden a 20 las okupaciones evitadas por la Policía Local desde el pasado mes de abril.

El concejal del área también ha explicado que se ha pedido colaboración a la Subdelegación del Gobierno para que refuerce con más agentes de Policía Nacional el distrito marítimo del Grau (hoy mismo el grupo municipal socialista de Castelló ha pedido más vigilancia de la Policía Local en el distrito marítimo), sumando así efectivos a los de la Policía Local. Por otra parte, ha recordado que la Policía Local mantiene activa una campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) en toda la ciudad. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, reducir accidentes y disminuir las infracciones relacionadas con los patinetes

Tres líneas de actuación frente a las ocupaciones

El edil ha recordado que son tres las líneas de actuación de la Policía Local frente a las okupaciones. La primera es la intervención inmediata ante okupaciones recientes, que permite actuar en las primeras horas tras recibir la denuncia. Gracias a la coordinación con vecinos y asociaciones, la Policía puede desalojar rápidamente a los ocupantes, evitando que la situación se consolide.

Un momento del Consejo Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Castelló, este martes. / Mediterráneo

La segunda línea se centra en la prevención y concienciación ciudadana. La Policía de Barrio informa a los vecinos sobre medidas de protección, como puertas antiokupa (PAO), alarmas, cámaras de seguridad o vigilancia vecinal. Estas acciones permiten anticiparse a posibles intentos de ocupación y disuadir a quienes pudieran ocupar ilegalmente una vivienda.

Cuando la okupación ya está consolidada, entra en juego la tercera línea de actuación, que consiste en el uso de todas las herramientas legales disponibles para presionar a los okupantes a abandonar la vivienda. Esto incluye coordinación con compañías eléctricas para suspender suministros, revisión de empadronamientos y contratos, o tramitación de expedientes administrativos. Además, se realiza un trabajo de investigación sobre la titularidad de los inmuebles, lo que permite instar a los propietarios a llevar a cabo medidas como tapiar, reforzar o recuperar la vivienda.

El concejal también ha criticado “la actual legislación nacional, que en muchos casos protege a los ocupantes y castiga a los propietarios. A pesar de ello, trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para evitar el máximo de ocupaciones posibles y garantizar la seguridad de los vecinos”.

Campaña de control de patinetes eléctricos

Además, el edil ha explicado que la Policía Local mantiene activa una campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) en toda la ciudad. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, reducir accidentes y disminuir las infracciones relacionadas con estos vehículos.

También ha recordado que “con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad, será obligatorio disponer de certificado de circulación, seguro, casco homologado y timbre, además de cumplir con las normas de tráfico, como no circular por aceras, no transportar a otra persona y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. La velocidad máxima permitida será de 25 km/h, y los vehículos deberán contar con sistemas de frenado, luces y elementos reflectantes homologados”.