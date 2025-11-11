Denuncia socialista
El PSPV exige a Carrasco que refuerce la vigilancia de la Policía Local en el Grau de Castelló
La edila Ribera asegura que en los últimos días ha habido robos en tiendas, bares y almacenes en el distrito marítimo
La concejala socialista del Ayuntamiento de Castelló Mary Carmen Ribera ha reclamado a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, “que cumpla sus promesas y refuerce la presencia de la Policía Local en el Grau ante la “sensación de inseguridad que han trasmitido estos días los vecinos y vecinas por el aumento de acciones vandálicas en locales y comercios de la zona”.
La edila ha señalado que “hemos recibido durante los últimos días quejas de graueros y graueras, que han dado a conocer robos en tiendas, bares y almacenes sin que la señora Begoña Carrasco y su concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, quieran darse por enterados”. Esta situación, a la que se une la aparición por la mañana de varios vehículos con lunas y retrovisores rotos, “nos muestra las promesas incumplidas por parte de Carrasco, que en la campaña electoral de 2023 anunció más medios para el Grau si lograba llegar a la alcaldía pero que, dos años y medio después, ha quedado en un nuevo incumplimiento ante las graueras y los graueros”.
Ribera, al respecto, recuerda que el Partido Popular “anunció más agentes de Policía Local para el Grau, más presencia por la noche y la apertura de la Tenencia de Alcaldía las 24 horas del día”, pero la realidad es que “no ha cumplido nada”, Por ello, la edil socialista le exige que “se deje de tanto postureo y propaganda, porque los vecinos y vecinas del Grau le exigen soluciones y, sobre todo, que active todos los medios de la Policia Local con los que se comprometió”.
