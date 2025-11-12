Reivindicació municipal
Compromís demana a Carrasco que frene la transformació de baixos comercials en infravivendes a Castelló
Garcia: “El problema de la vivenda no es resol construint infravivendes, sinó traient al mercat les vivendes buides que hi ha a Castelló”
Compromís per Castelló ha demanat a l’alcaldessa Begoña Carrasco que actue davant la proliferació de baixos comercials convertits en infravivendes a la ciutat. La coalició alerta que esta pràctica, especialment present al Raval Universitari, s’està estenent a diferents zones i pot alterar la fisonomia del barri, a més de provocar molèsties al veïnat i la pèrdua d’espais comercials i de convivència.
El portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, ha explicat que “la situació que pateix el Raval Universitari i altres barris de Castelló no pot comptar amb la indiferència del govern de Carrasco” i ha instat l’Ajuntament a “posar-se del costat dels veïns davant unes actuacions plenes d’irregularitats”.
Com ha explicat la formació, la proliferació d’infravivendes no sols genera problemes de convivència, sinó que elimina baixos comercials que fins ara donaven servei al barri i contribuïen a dinamitzar-lo. “El model de ciutat que volem no passa per convertir locals en pisos sense condicions, sinó per mantindre barris vius, amb comerç, serveis i espais de trobada”, assenyala Garcia.
"Molèsties"
A més de les molèsties que ja està generant, Compromís adverteix que moltes d’estes vivendes no compten amb condicions adequades de llum o ventilació, i que en alguns casos les obres s’estan fent sense tindre visible el permís d’obres, com és obligatori. La formació assenyala també que algunes actuacions ja s’han hagut de paralitzar per irregularitats en la tramitació de les llicències.
“El problema de la vivenda no se soluciona amb més infravivenda, sinó traient al mercat les vivendes buides que hi ha a la ciutat de Castelló”, ha remarcat Garcia, qui ha afegit que estes obres “no ofereixen condicions dignes d’habitabilitat i acaben generant molèsties als veïns”.
A més, ha advertit que moltes d’estes construccions podrien acabar convertint-se en vivendes turístiques, una pressió que barris familiars com el Raval Universitari no necessiten.
Per això, Compromís reclama al govern de Carrasco que actue amb fermesa per garantir vivendes dignes i protegir el teixit social i comercial dels barris de Castelló, i recorda que continuarà treballant perquè es garantisca una política d’habitatge justa i responsable a la ciutat.
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló