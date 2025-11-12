Cuánto dinero puede ahorrar (y cómo) en el recibo de la basura de Castelló

Los castellonenses encaran la recta final para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026, a mes y medio de finalizar el año. Un ahorro que, con arreglo al valor catastral de su vivienda, oscilará entre los 89 y los 108 euros. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Mediterráneo, los propietarios de casas que se encuentren en el tramo catastral de hasta los 63,656,95 euros, pagarán 172,41 euros sin ningún tipo de bonificación, una cantidad que podría bajar a 83,02 euros (89 euros menos), con descuentos del 50% por acudir a reciclar al ecoparque y del 3% por domiciliar los recibos.

Cola, este martes, en el ecoparque móvil del parque Geólogo Royo de Castelló. / P. A.

En cuanto a los domicilios entre 63.656,96 y los 79.214,69 euros de valor, estos pagarían, sin descuentos, 201,16 euros, y 97,56 euros (103 euros menos) con descuentos; y, finalmente, las viviendas de más de 79.214,69 euros, abonarán 210,72 euros de tasa normal y 102,70 euros los que reciclen (108 euros menos).

Por este motivo, y con el fin de que la ciudadanía pueda beneficiarse de las bonificaciones y para que también tenga todas las facilidades para reciclar y poder beneficiarse de hasta el 50% de descuento en la tasa de la basura del año que viene, el Ayuntamiento ha ampliado a las tardes el horario de los ecoparques que cada vez son más utilizados. Ejemplo de ello son las largas colas que se forman en sus inmediaciones ya que cada vez son más los castellonenses que se acercan para depositar enseres y reciclar. Además, y con el fin de que la ciudadanía conozca el número de visitas que ha realizado al ecoparque, el consistorio tiene previsto poner en marcha en los próximos días una aplicación en la página web municipal para que pueda consultar este dato.

Una señora deposita un enser para reciclar. / ERIK PRADAS

"Frente al basurazo de Pedro Sánchez, desde el gobierno municipal de la ciudad de Castellón tratamos de aplicar las máximas bonificaciones que nos son permitidas para que se pueda beneficiar el máximo número de castellonenses", ha dicho el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo. "Por eso, el Ayuntamiento quiere reconocer el compromiso de quienes colaboran activamente con el reciclaje y la separación de residuos, estas bonificaciones se enmarcan en la apuesta del Gobierno municipal por reducir la presión fiscal sin renunciar a políticas activas de sostenibilidad", ha remarcado el edil.

Otro vecino, reciclando en el ecoparque móvil, este martes. / ERIK PRADAS

Suspensión de tasas de terrazas

Los inquilinos se pueden beneficiar de la bonificaciones de la tasa de la basura ya que pueden llevar enseres a los ecoparques hasta el 1 de marzo de 2026 y les son válidos tambíén los viajes que hayan realizado en 2025.

De estas reducciones en la tasa de la basura se pueden beneficiar las familias numerosas, los que domicilien sus recibos, las familias con recursos no superiores al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM), los que vayan al ecoparque entre tres y más de siete veces, las empresas que aprediten sistemas propios de gestión de residuos, familias monoparentales o personas con dependencia o discapacidad. La reducción por el uso de contenedores inteligentes de orgánica está prevista para 2027 ya que estos se instalarán el próximo año.

Por otra parte, hay que recordar que en 2026, el consistorio de la capital de la Plana va a mantener la suspensión de tasas de terrazas por tercer año consecutivo para dar un balón de oxígenos a los bares, restaurantes y cafeterías afectados por las obras de la zona de bajas emisiones.