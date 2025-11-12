Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Policía Local

Estas son las tres nuevas medidas para hacer frente a la inseguridad en el Grau de Castelló

El Ayuntamiento traza un plan integral para hacer frente a la delincuencia en el distrito marítimo que incluye rondas de contacto por comercios y restaurantes, puntos estáticos de vigilancia en horarios estratégicos y una mayor presencia de la Unidad Canina

Reunión sobre seguridad, en el Grau.

Reunión sobre seguridad, en el Grau. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Rondas de contacto por comercios y restaurantes por parte de la Policía Local, puntos estáticos de vigilancia en horarios estratégicos y una mayor presencia de la Unidad Canina en el Grau de Castelló. Estas son las tres medidas que forman parte del plan integral que ha trazado el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, para hacer frente a la inseguridad en el distrito marítimo y tal y como se desprende de la reunión que han mantenido el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; la teniente alcalde del Grau, Ester Giner; el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal; el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, Francisco Javier Catalán, y con el Intendente de Proximidad, Antonio Martínez Milián, para coordinar estas medidas extraordinarias de seguridad destinadas a reforzar la vigilancia en el distrito marítimo tras los últimos robos registrados en varios comercios. Una inseguridad que este martes también denunció el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló.

Tanto Giner como Ortolá han destacado que la seguridad "es una prioridad para este gobierno" y han destacado que han pedido a la Subdelegación del Gobierno una mayor presencia de la Policía Nacional en el Grau.

Una de las principales medidas será que la sección de Proximidad de la Policía Local realizará una ronda específica por todos los comercios del distrito marítimo, con el objetivo de mantener un contacto directo y personal con los propietarios, escuchar sus preocupaciones y asesorarles sobre las mejores medidas de autoprotección. Esta actuación busca crear una red de comunicación fluida entre la policía y el tejido comercial, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier indicio delictivo.

En paralelo, se pondrán en marcha puntos estáticos de seguridad en horas y zonas de especial afluencia, reforzando la visibilidad de la Policía Local en aquellos puntos donde se han detectado más incidencias, en coordinación con la Policía Nacional. En palabras de Ortolá, “el objetivo es mantener una presencia constante y coordinada, incrementando el control y el tránsito en las áreas comerciales más sensibles”. Esta medida se suma a la intensificación de patrullaje a cargo de la Unidad Canina, que realizará incursiones periódicas en la zona.

Noticias relacionadas y más

Críticas a la legislación nacional

Finalmente, Ortolá ha denunciado la falta de firmeza de la legislación nacional, que “es excesivamente permisiva y favorece la reincidencia delictiva”. El concejal ha relatado que “numerosos vecinos nos han trasladado su indignación al ver cómo delincuentes que son detenidos por la Policía Local o la Nacional, en apenas 72 horas, vuelven a estar en la calle y reinciden en los mismos delitos. Es un despropósito que desanima a las fuerzas de seguridad y frustra a los ciudadanos”.

TEMAS

