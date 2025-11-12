Los cuatro pilares sobre los que Castelló reforzará la creación de empleo

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha fijado los cuatro pilares fundamentales para el desarrollo de lo que será el III Plan Estratégico de de Empleo 2026-2029 y que se basará, principalmente, en incentivar la colaboración pública-privada, incrementar los cursos de Formación a la Carta, el Programa Propio de Empleo Temporal y el reto del relevo generacional en la inserción laboral.

Carrasco, quien ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, y en la que también ha participado también la jefa del negociado de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Castellón, Reme Pavón, ha avanzado este miércoles que “en este nuevo III Plan Estratégico de Empleo se va seguir avanzando en aquellas iniciativas que han contado con más éxito en cuanto a políticas de fomento del empleo e inserción laboral y que viene impulsando el actual Gobierno de la ciudad. Políticas que sirven para hacer más fácil el acceso a un puesto de trabajo a los vecinos de Castellón”.

De esta forma, en este documento tendrán un peso específico muy importante los cursos de Formación a la Carta, "que han contado con una gran aceptación desde su puesta en marcha, al comienzo de este mandato, pasando de tan sólo un curso ofertado en 2023, a siete en el 2024, y hasta los doce que se han ofertado en 2025, sumando hasta 20 cursos de formación diferentes en los primeros dos años de mandato”. Tal es también el grado de satisfacción, tanto de alumnos en búsqueda de empleo como las asociaciones, gremios y colegios profesionales que ofertan estos cursos “que muchas empresas están ya solicitando ofertar más cursos de especialización. Algo que muestra bien a las claras el éxito de estas iniciativas”, ha manifestado Carrasco.

Jornada participativa el 4 de diciembre Carrasco ha explicado que el próximo 4 de diciembre "está prevista una jornada participativa para perfilar de manera más concreta las líneas maestras que marcarán el desarrollo del nuevo Plan y lo haremos contando, una vez más, con todos los agentes sociales y partes implicadas como son las asociaciones profesionales, sindicatos, entidades como Labora o el SEPE, además de representantes de las administraciones públicas”. “Esta participación de agentes clave del territorio permitirá diseñar un III Plan Estratégico que se adapte al 100% a las necesidades del mercado laboral de nuestra ciudad y que permita que sea el máximo número posible de castellonenses que se beneficien de él, consiguiendo un puesto de trabajo que puede mejorar sus vidas y la de sus familias”, ha dicho.

También tendrá protagonismo en el texto el Plan Propio de Empleo, "del que se han beneficiado cerca de 100 personas que han sido empleadas en diferentes áreas municipales durante este año y que ha contado con una inversión de 2,5 millones de euros”, ha recordado la alcaldesa.

El relevo generacional en muchas profesiones y oficios será otro de los pilares para crear empleo en la ciudad a partir del próximo año. "Se trata de garantizar la continuidad de estas actividades que necesitan la incorporación de nuevos trabajadores, lo que supone por otro lado una oportunidad de inserción laboral inmediata para muchas personas en situación de desempleo”, ha remarcado Carrasco, quien ha destacado el "éxito del II Plan Estratégico de Empleo con la creación de 2.407 empleos en la ciudad".

“Desde el gobierno municipal queremos reforzar el carácter abierto y participativo del que será el III Plan Estratégico de Empleo” Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Empresas creadoras de empleo

Carrasco defendió la necesidad de incentivar la colaboración público-privada a la hora de poner en marcha "medidas específicas para lograr la máxima inserción laboral posible ya que son las propias empresas, las asociaciones y colegios profesionales, las que conocen sus necesidades y el perfil de trabajadores que mejor se adapta a su actividad".

La primera edila ha insistido del mismo en que “la mejor política social para las familias castellonenses es contar con un puesto de trabajo y con un empleo que les ofrezca una estabilidad y que puedan desarrollar su proyecto de vida. Por eso, desde el equipo de Gobierno estamos priorizando las políticas de creación de empleo, resultado de las cuáles se van a generar más de 500 puestos de trabajo en este 2025”.