La Policía Local pone en el punto de mira dos parques de Castelló e investiga "un presunto envenenamiento a perros"

La Policía Local ha puesto en el punto de mira dos parques de Castelló después de haber recibido una llamada en la que se le alertaba de la presencia de veneno en ambos recinto para "matar a perros". De forma inmediata, los agentes se desplazaron hasta el parque Geólogo Royo (avenida Chatellerault) y el parque de las Rosas (en Censal) para recoger muestras del agua y otros lugares de la zona "y están haciendo las pruebas pertinentes". Por el momento, según han confirmado fuentes municipales a este diario, "no se han obtenido resultados todavía y no tenemos constancia de perros fallecidos por este motivo".

Un vecino pasea con su mascota, este miércoles por la mañana, en el parque Geólogo Royo. / P. A.

No obstante, y pese a que a que la Policía Local ya ha tomado medidas, usuarios de estos parques que son propietarios de perros han recibido un mensaje a través de whatsapp en el que les alertan de la necesidad de llevar a las mascotas con bozal "para que no puedan comer nada porque todavía no han pillado a los responsables".

Imagen, este miércoles, del parque d elas Rosas, en el PAU Censal, con castellonenses paseando a sus perros. / P. A.

Este periódico se ha desplazado este miércoles hasta ambos parques donde los castellonenses paseaban igualmente con sus mascotas, la mayoría sin bozal. "He oído que alguien había puesto veneno pero no sé nada más ni me han confirmado", ha asegurado uno de vecinos consultados, que iba con su perro por el parque Geólogo Royo. Otro dueño de una mascota ha asegurado, en el parque de las Rosas, que no había visto nada raro pero que sí que le había llegado "esta información del veneno".