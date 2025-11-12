El PSPV de Castelló pregunta por el coste para las arcas públicas de las cartas enviadas para “manipular” sobre el ‘basurazo'

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha registrado de manera oficial una batería de preguntas, dirigidas a la alcaldesa, “para que aporte toda la documentación sobre la carta que ha remitido a los buzones de los castellonenses “en un claro intento de manipular a la ciudadanía respecto a la repercusión del basurazo de Carrasco en el bolsillo de todos los vecinos y vecinas”.

Patricia Puerta, portavoz socialista, ha presentado un escrito en el que se insta a la Alcaldía a que “aporte la documentación sobre la campaña, así como el total de cartas enviadas a los buzones, qué medios se han utilizado y si se ajusta a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional”, entre otros aspectos.

Patricia Puerta es la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

En concreto, por un lado se ha solicitado el número de cartas remitidas a los ciudadanos y ciudadanas de Castelló, así como la forma en la que se ha llevado a cabo, aportando los medios que se han utilizado para tal fin. Además, se reclama que se informe sobre la empresa que ha llevado a cabo la campaña, así como su coste, aportando, si es el caso, el contrato suscrito con cualquier empresa para llevar a cabo esta acción.

Junto a ello, el Partido Socialista pide que se remita cualquier otra documentación que obre en el expediente, como pueden ser informes jurídicos, providencia de inicio de expediente, retenciones de crédito o informe de fiscalización, a lo que hay que sumar la partida presupuestaria a la que se ha imputado este gasto. Finalmente, se reclama un informe sobre el ajuste de esta campaña a lo establecido en la Ley 29/2005 de 9 de diciembre de Publicidad y Comunicación Audiovisual.