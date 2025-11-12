¿Quieres aportar tus propuestas al presupuesto participativo de Castelló? Esto es lo que tienes que hacer

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, junto al teniente alcalde del distrito Este, Sergio Toledo, ha informado a los vecinos del distrito Este de la manera de participar en la novedosa edición de Presupuestos Participativos puesta en marcha este año.

Cabañero ha recordado que “desde el gobierno municipal, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, queremos que todos los castellonenses sean partícipes de los proyectos de mejora de la ciudad a través de esta herramienta democrática”.

Precisamente, el edil ha destacado que “para ello, en esta convocatoria de presupuestos participativos hemos incorporado novedades a fin de potenciar la participación, por lo que hemos puesto en marcha un proceso mixto, para la fase de presentación de propuestas, así como para la votación de las mismas”.

El pasado 15 de octubre arrancaron los encuentros entre el edil y los vecinos y vecinas para dar a conocer la metodología de participación de los presupuestos participativos que esta edición cuentan con una partida económica de 1.000.000 de euros.

Herramienta democrática: cómo presentar propuestas y votación

Como novedad este año y para aumentar la participación, los castellonenses podrán hacer llegar sus propuestas a través de la web presupuestosparticipativos.castello.es o de manera presencial en la Oficina de Participación Ciudadana en avda. Hermanos Bou, 27, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Cabañero también ha enfatizado que “los presupuestos participativos son una herramienta que da voz a los castellonenses y les permite decidir en qué se invierten los recursos para mejorar la ciudad”.

De este modo, una vez finalizadas las reuniones vecinales en cada uno de los distritos, hasta el 4 de diciembre tendrá lugar la recogida de propuestas ciudadanas.

Calendario del proceso

Del 12 de diciembre hasta el 16 de enero las propuestas presentadas se someterán a votación pública y del 21 de enero hasta el 16 de marzo tendrán lugar las votaciones en los correspondientes consejos de cada distrito. Aquí se ordenarán por número de votos y las 5 propuestas más votadas llegarán a los Consejos de Distrito, donde sus miembros elegirán tres propuestas.

Posteriormente, del 23 de marzo al 30 de abril, tendrá lugar la evaluación técnica, momento en que las 3 propuestas seleccionadas en cada distrito serán trasladadas a los técnicos municipales para que estudien su viabilidad.

El proceso afrontará la recta final del 1 hasta el 15 de mayo, cuando se procederá a realizar el anuncio de los proyectos seleccionados.