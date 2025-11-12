La ubicación de los diez nuevos paneles que informan de las frecuencias y líneas del autobús urbano de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha puesto en marcha diez nuevas pantallas en las paradas del autobús público y en las que los usuarios de este medio de transporte pueden consultar la hora exacta a la que va a llegar el vehículo, las frecuencias, el tiempo de espera hasta la llegada del siguiente servicio y sus líneas de circulación.

Así lo ha confirmado a este periódico el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, quien ha destacado que estos paneles informativos suponen una mejora importante por lo que respecta a la prestación el servicio público a la ciudadanía".

Panel ubicado en la calle Panderola de Castelló. / Mediterráneo

Estos diez paneles se suman a las 79 que ya existían en la ciudad y que suponen un 33% de cobertura aproximadamente, ha proseguido el edil Ramíez, quien ha detallado que el contrato de adjudicación de este nuevo sistema cuenta con un presupuesto de 63.253 euros.

Listado de la ubicación de los nuevos paneles informativos Avenida Chatellerault (marquesina) Fernando El Católico (grupo Grapa) (poste) Gran Vía Tárrega Monteblanco (grupo Diago I) (marquesina) Gran Vía Tárrega Monteblanco (grupo Diago II) (marquesina) Ronda Magdalena, 66 (marquesina) Pascual Asensio, 3 (marquesina) Avenida Espronceda (poste) Avenida Quevedo (poste) Calle La Panderola, 6 (poste) Avenida Vall d'Uxó, 47 (poste)

Esta nueva medida se complementará con el futuro contrato de transporte urbano que el consistorio tiene previsto licitar por 187 millones (para los próximos 10 años) antes de que finalice 2025 con el fin de que entre en vigor en 2026. Este proyecto contempla, entre otros aspectos, asuntos clave que son respuesta a las peticiones de los ciudadanos, "como son la digitalización del sistema, el pago con tarjeta y móvil en los propios buses o sistemas de vigilancia dentro de los vehículos para mayor seguridad de las personas usuarias del servicio”, ha dicho Ramírez.

Otrro panel en un poste. / Mediterráneo

Hay que recordar que la memoria de este nuevo contrato contempla también un incremento de las líneas de autobús, que pasan de 19 a 22, al incorporarse la ruta que gestiona la Generalitat valenciana hasta el Grau y dos nuevas nocturnas.

Otras modificaciones sustanciales tienen que ver con las frecuencias, que se reducen en todas las líneas al aumentar los autocares y los tiempos se fijan entre los 15 y los 20 minutos, según el día de la semana y el recorrido. Además, se recoge una progresiva sustitución de la flota de autobuses hasta eliminar los vehículos con combustible fósil por eléctricos y la concesionaria a la que se le adjudique el servicio deberá construir una cochera para aparcar los vehículos en las parcelas municipales de la calle Alemania, en la Ciudad del Transporte.