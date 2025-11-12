Reportatge
El xef guanyador Adrián Merenciano t'explica el secret del millor arròs a banda de Castelló
El III concurs va rebre a 40 participants al Grau de la capital de la Plana
Caballa, cabut, lecha, mojarra, polp, creïlla, ceba, arròs, cura i elegància i ja tenim un arròs a banda de medalla d'or. Així ho va cuinar el dilluns el guanyador de l'III Concurs d'Arròs a Banda, Adrián Merenciano, de 41 anys i de Ribesalbes, i xef del restaurant Pistorum, d'Onda, que es va celebrar al parc de la Panderola del Grau i va ser organitzat per la regidoria de Turisme. A més, amb el caldo també va lligar all i oli i va resultar el plat guanyador entre els 40 participants procedents de tota Espanya però també a nivell internacional (hi havia gent d'un restaurant irlandés, un altre francés i un tercer asiàtic). I és que el bon producte i el gra d'arròs és fonamental per al resultat final d'este arròs, “complicat de cuinar i que abans era el complement d'un guisat mariner”.
Una vegada conegut el resultat, que en segon lloc va quedar el Restaurant Mediterráneo, del Grau de Castelló, i, en tercer, Restaurant Al D’Emilio (Vila-real), mentre que en la categoria d'estudiants el primer lloc ha sigut per a Leo Sarrió i Kike Fuster, els plats es van repartir entre el públic assistent després de ser evaluats per un jurat professional que va provar tots els plats presentats en un ambient d'oci i lúdic. Els especialistes van valorar el sabor, la presentació i la tècnica de cada proposta.
Els premis van ser 1.000 euros, trofeu i diploma per al primer classificat; 500 euros, trofeu i diploma per al segon; i 300 euros, trofeu i diploma per al tercer. Els cuiners, professionals del sector hostaler i gastronòmic, van estar acompanyats d'un ajudant encara que es va donar la circumstància de que Merenciano va fer l'arròs a banda ell a soles ja que la seua companya no va poder assistir finalment al concurs.
Merenciano, campió d'Espanya de la Tòfona de Sòria 2025, entre altres guardons, ha destacat la “serietat” del certamen organitzat pel Patronat Municipal de Turisme i la seua satisfacció pel premi rebut.
Aixina, Castelló és exemple internacional de bona cuina i, principalment, de bon arròs a banda com va defendre Merenciano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló