Consumo
Más de 600 escolares conocen la tradición marinera del Grau en la lonja
La iniciativa la lleva a cabo el Ayuntamiento junto a la Cofradía de Pescadores de Sant Pere
Más de 600 alumnos de 15 centros educativos de la ciudad han participado, desde el mes de septiembre, en las visitas a la lonja del Grau organizadas por la concejalía de Consumo en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Sant Pere del Grau, con el objetivo de acercar el mundo del mar, la pesca local y la alimentación saludable a los más jóvenes.
Durante las jornadas, el alumnado ha recorrido la lonja, donde ha podido observar cómo se realiza la subasta del pescado recién llegado a puerto, y ha visitado el Museu de la Mar, un espacio que recoge la historia, las tradiciones y las artes de pesca que forman parte del patrimonio marinero de Castellón. La actividad ha culminado con un almuerzo saludable elaborado con pescado de lonja, en el que los escolares han podido degustar productos locales y aprender sobre los beneficios nutricionales del pescado fresco.
El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha explicado que “acercar a los más pequeños al trabajo de nuestra gente de la mar y a la riqueza natural del Mediterráneo es una forma de poner en valor los tesoros de Castellón. Conocer la alimentación saludable a través de nuestra lonja y nuestros peces significa comprender que detrás de cada producto hay esfuerzo y tradición.”
Vidal también ha subrayado que “fomentar el consumo de nuestros productos es uno de los ejes fundamentales de nuestra concejalía. Hacerlo a través de los escolares permite que ellos se conviertan en verdaderos embajadores de la dieta mediterránea y transmisores de hábitos saludables en sus familias.”
Estas jornadas educativas tienen como propósito reforzar la conexión entre la ciudad y su puerto, y al mismo tiempo sensibilizar sobre la importancia de cuidar el entorno marino y apoyar la pesca de proximidad. La iniciativa se enmarca en las acciones del Ayuntamiento orientadas a promover la alimentación equilibrada y el conocimiento del patrimonio marítimo local.
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos