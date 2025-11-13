Acelerón municipal: otras dos viviendas sociales, ordenanza de movilidad y 1,1 millones en tres obras

El concejal portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha explicado este jueves que la Junta de gobierno local ha aprobado la adquisición de dos viviendas con el fin de ampliar el parque municipal de vivienda social y sumarlas a la ya adquirida con un presupuesto para el que el consistorio tiene previsto un total de 1,5 millones. En concreto se trata de una vivienda situada en en la calle Manuel Bellido, por importe de 106.726,90 y de 66,29 metros cuadrados y otra en la calle Maestro Caballero, por 141.052,10 euros y que mide 87,61 metros cuadrados. Sales ha recordado el compromiso de la alcaldesa Begoña Carrasco por adquirir estas vivienda y ampliar, de esta forma, el parque de las mismas. "Por eso, con acciones como la compra de más viviendas sociales, esta están siendo la legislatura de la vivienda en Castellón”, ha afirmado.

Además, Sales ha explicado que la ordenanza de Movilidad, que recoge, entre otros puntos, las normas para circular en patinete, será aprobada por el pleno de este mes, tal y como adelantó este diario después de que la Junta de gobierno local haya autorizado el texto.

En cuanto a tres obras que se ejecutarán en la ciudad por valor de 1,1 millones de euros en total destacan la adjudicación a Fomento Agrícola Castellonense S.A. del contrato de los trabajos de mejora del proceso de digestión anaerobia de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) por 227.151 más IVA; la adjudicación a Pavasal de las obras de reparación de viales del Cuadro San Vicente del cementerio de San José por 114.669 euros más IVA "cuya segunda fase se realizará antes de la festividad de Todos los Santos de 2026"; y la adjudicación a Becsa de las mejoras de acondicionamiento del firme y seguridad vial del camino de la Obra por 603.092 euros más IVA.

Por otra parte, el equipo de gobierno ha dado luz verde a que el Circo Alegría se instale en Castelló del 8 de diciembre al 7 de enero y a 37.995 euros más IVA para contratar el servicio de lavado y limpieza de los vehículos de la Policía Local y Agentes de Movilidad para tres años.

Modificación del Plan General Estructural

También dentro del ámbito del urbanismo está enmarcado otro de los puntos aprobados por la JGL de hoy, el portavoz ha compartido dos puntos que tienen que ver con la modificación puntual del Plan de Ordenación Estructural, instada por los tribunales.

Así, se aprueba con carácter provisional la Modificación Puntual nº1/2025 del Plan General Estructural, relativa a reclasificación como suelo urbano del ámbito situado entre la avenida Alcora, el barranco del Riu Sec de Borriol y la línea límite de edificación de la AP-7. También, en otro punto del orden del día, se ha aprobado otra modificación puntual, la nº2/2025 del Plan General Estructural, relativa a la eliminación de la protección del “Maset Navarro” catalogado en la sección de patrimonio cultural arquitectónico (C-A-265).

Vicent Sales también ha querido hacer hincapié en que “mucho antes de que llegasen estas sentencias, desde el equipo de Gobierno, con la alcaldesa, Begoña Carrasco, y el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ya nos habíamos comprometido con los vecinos a incrementar el precio de la expropiación a un valor más próximo a un precio de mercado y no al precio al que les había condenado el anterior gobierno socialista y de Compromís”. De este modo “la sentencia de la razón a los vecinos y ratifica la voluntad de este equipo de Gobierno de poder satisfacer las demandas de los vecinos de la Cuadra Natora”, ha resumido el portavoz.

Nueva sede para asociación jubilados del Raval Universitari

También se ha acordado también declarar válida la licitación efectuada para contratar, mediante concurso, el arrendamiento de un local destinado a albergar la Asociación de jubilados y pensionistas Raval Universitari, sito en Paseo Universitat, n.º 31, con un importe mensual de 767,34 euros y 161,14 euros en concepto de IVA, por un plazo de cinco años.