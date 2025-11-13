Las autocaravanas ‘encuentran’ una nueva zona de párking en el Grau de Castelló. Este es el lugar

Solo un par de semanas después de que las autocaravanas invadieran el entorno del Palau de la Festa, estos vehículos han buscado un nuevo emplazamiento para estacionar y evitar los aparcamientos oficiales habilitados por el Ayuntamiento de Castelló.

En esta ocasión, la situación se ha trasladado al Grau, ya que las autocaravanas están utilizando las calles situadas en el entorno del Aeroclub. En estos viales, ocupan plazas de estacionamiento destinadas para turismos, lo que perjudica a los vecinos de la zona y causa malestar entre los residentes.

CASTELLON. GRAO/ BENICASSIM. CARAVANAS ZONA ENTRE EL PIRULI Y SERRADAL / Manolo Nebot

Además, esta clase de vehículos cuentan con dos espacios municipales en el distrito marítimo para ser utilizados como párking. Por un lado, existen 94 plazas para autocaravanas en la avenida Ferrandis Salvador y otras 47 en las cercanías del Planetario.

Otros casos

No es el único caso de aparcamientos irregulares que la ciudad ha vivido en los últimos meses. Solo hace un par de semanas, también se denunció en el PAU Sensal el estacionamiento de numerosas autocaravanas por las inmediaciones del Palau de la Festa.

Una situación similar también se vivió en el Grau hace unos meses. En este caso, los vehículos aparcaban junto a la playa del Pinar, en la zona del Centro de Turismo.

El extenso número de autocaravanas ubicadas en el párking instalado en el Planetario, llevó a muchos usuarios a ocupar plazas de estacionamiento de turismo en el entorno de este aparcamiento. El Ayuntamiento de Castelló, mediante la concejalía de Movilidad, instaló señales que negaban su permanencia en estos espacios. Esta medida ayudó a resolver el problema que suponía para los vecinos de la zona.

Controles periódicos

En este caso, desde la concejalía de Seguridad y Emergencias, se señala que "se realizan controles periódicos en las zonas donde se detecta la presencia de caravanas o autocaravanas estacionadas, tanto en el entorno urbano como en la zona del aeródromo".

Además, remarcan que "en estos casos, solo se puede sancionar cuando se incumple la normativa, por ejemplo, si el vehículo sobrepasa las líneas de estacionamiento o tiene elementos que sobresalen del perímetro autorizado".

Las autocaravanas buscan nuevas zonas para poder aparcar. / Manolo Nebot

Así, "cuando se detectan esas situaciones, se procede a la sanción correspondiente. Mientras tanto, se mantienen las labores de control y seguimiento para evitar usos indebidos del espacio público".

En la actualidad, se está en trámites para activar la ordenanza municipal que implicará pagar 10 euros diarios en los estacionamientos habilitados.

Además, esta regulación de los párkings legales señala que, si los propietarios superan la estancia máxima de dos días, los campistas deberán pagar 50 euros por cada 24 horas o fracción inferior a un día. Pero, si hay alguna circunstancia excepcional que impida la salida de la autocaravana del aparcamiento, no se cobrará esta cantidad.