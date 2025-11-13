Un callejero que lleva a error en Castelló: "Nos han mareado a los abuelitos"

Hace unos días, los mayores que asisten de forma diaria al centro Crèmor, en el paseo Morella, para departir con el resto de socios, alrededor de 200 en la actualidad, se llevaron una sorpresa que, a algunos, les llevó a confusión. ¿Dónde estaban? ¿En su centro de siempre en el paseo Morella o en otro de la avenida Cardenal Costa?

Y es que el Ayuntamiento de Castelló ha colocado un cartel con el escudo de la ciudad y con la indicación de avenida Cardenal Costa en la fachada de este edificio social para gente mayor. De esta forma, se trataría de un error ya que este vial es el que está ubicado más al norte del paseo Morella.

Centro cívico de Crèmor, oficialmente, en el paseo Morella, con el cartel de avenida Cardenal Costa. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Un usuario del centro afirmó a este periódico que llamó al Ayuntamiento de Castelló para dar a conocer esta situación pero "nadie me hizo caso" y ahí sigue el cartel.

Por su parte, la abastecedora del centro de mayores Crèmor ha afirmado que con este cartel "nos han mareado a los abuelitos porque nos han puesto el nombre de Cardenal Costa cuando en realidad esto es paseo Morella número 34, por lo que pedimos que nos pongan el nombre de nuestra calle y así venga aquí toda la gente que quiera".