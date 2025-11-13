Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta de gobierno local

Los cinco mesones que habrá en las fiestas de la Magdalena 2026 y sus ubicaciones

Inicio del procedimiento para la adjudicación de los recintos lúdicos y gastronómicos

Imagen de archivo del Mesón de la Tapa y la Cerveza

Imagen de archivo del Mesón de la Tapa y la Cerveza / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La Junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves las bases reguladoras e inicio del procedimiento para conceder autorizaciones de los cinco mesones gastronómicos y lúdicos que se abrirán en las fiestas de la Magdalena de 2026, según ha anunciado el concejal portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales.

De esta forma, los castellonenses podrán disfrutar, en el caso de que cuenten con un adjudicatario, de cinco espacios distribuidos por toda la ciudad. Se trata del Mesón Degustación de Tpas y Cerveza que repetirá en la plaza de España; la Feria temática taurina en la calle Pérez Galdós junto al parque Ribalta enfrente de la plaza de toros; la Feria Foodtrucks, en la plaza Islas Columbretes; el Mesón del Vino en el parque Rafalafena; y el mercado artesanal (antigua Feria Alternativa) que volverá a montarse en al antiguo recinto de Ferias y Mercados.

Se da la circunstancia, en este último caso, que a finales de este año se estrenará el nuevo párking que se está construyendo y que contará con plazas de estacionamiento, zonas verdes y un recinto para los aseos públicos. Tan solo dos meses y medio de su estreno, se ubicará allí el mercado artesanal, como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Para la Magdalena de 2026 no está prevista la Feria Internacional de la Cerveza, ya que se ha quedado vacante en varias ocasiones.

Estos eventos se realizarán entre los días 7 al 15 de marzo y se concederá al autorizado los 6 días previos a la inauguración para su montaje y los 3 días posteriores a su clausura para el desmontaje.

TEMAS

