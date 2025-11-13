Compromís pide a Carrasco que cumpla y garantice el 0,7% para cooperación internacional en Castelló

Compromís per Castelló ha instado a la alcaldesa Begoña Carrasco a cumplir el compromiso firmado con la Coordinadora Valenciana de ONGD y trabajar para que la ciudad avance hacia el 0,7% del presupuesto municipal destinado a cooperación internacional. La coalición advierte que el Ayuntamiento no está dando pasos en esta dirección y que la falta de personal y los retrasos en la gestión contradicen el compromiso asumido hace dos años. Esta reivindicación se trasladó en una reunión mantenida con representantes de la Coordinadora de ONGD de Castellón, a la que asistieron el portavoz municipal Ignasi Garcia y el concejal Pau Sancho, acompañados por el portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola.

“La cooperación al desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos es una cuestión de justicia social. Hay que poner fin a la pobreza y el hambre, pero también garantizar un futuro climático que nos afecta a todas y todos. Por eso le pedimos a la señora Carrasco que cumpla su palabra, el compromiso que firmó en campaña electoral, y trabaje para que Castelló alcance el 0,7%”, ha expuesto Garcia, quien ha recordado que este objetivo forma parte de un acuerdo entre todos los partidos -excepto Vox- que la propia Carrasco firmó en 2023 junto a la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Compromís recuerda que la cooperación internacional es una herramienta clave para luchar contra las desigualdades, fomentar el comercio justo y garantizar derechos básicos en países empobrecidos. La coalición alerta también de la irrupción del discurso de la extrema derecha, que señala a personas migrantes o de otros países como responsables de los problemas locales, “distorsionando la realidad y desviando la atención del verdadero origen de las desigualdades: los modelos de explotación que permiten la acumulación de riqueza en pocas manos”.

"Un departamento con menos personal y ayudas sin resolver"

En cuanto a la gestión municipal, Compromís denuncia también que el departamento de cooperación cuenta con menos personal que nunca, un retroceso que evidencia la falta de prioridades del equipo de gobierno. Además, las ayudas municipales de cooperación internacional siguen sin resolverse pese a tratarse de una convocatoria bienal, una situación que genera incertidumbre y pone en riesgo proyectos que las ONGD tienen en marcha en países empobrecidos. La coalición recuerda que, en estos meses, ha presentado distintas enmiendas a los presupuestos municipales para incrementar los recursos destinados a cooperación.

En relación con Palestina, Compromís subraya que el gobierno de Carrasco retiró las ayudas y que ahora, tras la presión social y en medio de la grave situación humanitaria, ha vuelto a incorporar una partida económica. No obstante, las ONGD señalan que esta ayuda debería canalizarse a través de UNRWA, la agencia de Naciones Unidas responsable de la atención a la población refugiada. Compromís lamenta que el PP haya asumido el relato de Vox y haya roto esta colaboración, y reclama que la partida presupuestaria se ejecute de manera efectiva y no quede en un simple anuncio.

Por todo ello, la coalición insta al gobierno municipal a reforzar el departamento de cooperación, cubrir las plazas técnicas vacantes y recuperar una gestión estable para que Castelló mantenga el liderazgo histórico que había consolidado en materia de solidaridad internacional.