Lo que tienes que hacer para participar en el Concurso de Tarjetas Navideñas 'Jesús Medrano-Ciudad de Castelló'

Arranca la décimosexta edición del Concurso de Tarjetas Navideñas Premios Jesús Medrano-Ciudad de Castelló. Así lo ha comunicado este jueves la concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de Castelló, Noelia Selma, quien ha dado los detalles de esta iniciativa consolidada en la ciudad, en la presentación de la convocatoria junto a la concejala de Cultura y Educación, María España, y el presidente de la Asociación Cultural, Enrique Palazón.

Selma ha destacado la internacionalidad de estos premios que señala “llevan el nombre de la ciudad por todo el planeta”. Concretamente, ha declarado que “con este concurso, Castellón se posiciona una vez más, en todo el mundo, para arrancar los mejores sentimientos de Navidad. De hecho, alumnos de escuelas, hospitales y centros de Brasil, Polonia, Estados Unidos o Puerto Rico y todas las Comunidades Autónomas españolas están ya inmersos e ilusionados en los diseños de sus respectivas postales para que esa alegría traspase todas las fronteras”.

El objetivo

Así pues, la edil de fiestas ha afirmado que “el objetivo está claro: ¿Qué mejor que transmitir la alegría de la Navidad a través de las postales de Navidad que llevan el nombre de la ciudad de Castellón?”.

Y añade que “las fiestas, en todas sus modalidades, son el motor que mueve a las personas a dar lo mejor de así mismas, sin pedir nada a cambio. Con este concurso, Castellón se posiciona una vez más en todo el mundo, para arrancar los mejores sentimientos de Navidad”.

En este sentido, también, la concejala María España se ha referido a la cultura como una forma de compartir lazos y experiencias. “Prueba de ello, y del éxito de este concurso, son los miles de niños de todos los lugares y condiciones que esperan con ansia a que lleguen estas fechas para poder contar, a través de sus postales, las muchas ilusiones que llevan dentro y también sus esperanzas para el nuevo año”, ha señalado.

El Ayuntamiento de Castelló, han indicado Noelia Selma no puede más que sentirse orgulloso al promover y facilitar este concurso de postales navideñas. Y ha recordado que una de esas postales será seleccionada para representar a la ciudad en su felicitación de la Navidad 2025.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural, Enrique Palazón, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Castelló, y de todas las instituciones y patrocinadores que han hecho posible la continuidad de este concurso a lo largo de los años.

Precisamente, Palazón ha señalado que “hace unos días, un colegio de niños de Brasil comenzó con la elaboración de postales. Todos quieren ganar los mejores premios, pero, sobre todo, quieren participar, contar lo que significa para ellos la Navidad y compartir esos sentimientos con todos los niños del planeta”.

Cabe recordar que este concurso no tiene límites geográficos, ni de edad ni de condición social. Los premios Jesús Medrano cuentan con la participación de colegios de todos los rincones, pero también con hospitales de todo el país, y tiene categorías para niños con necesidades especiales y personas con discapacidad.

Cada año, indicaba Enrique Palazón, cuando se publican las bases del concurso, son muchos los educadores, médicos, cuidadores, colegios, que ven el concurso de Postales Jesús Medrano-Ciudad de Castellón como una ventana al mundo y una oportunidad para abrir su corazón. El nombre de Castellón, de su provincia, se transmite a través de cada uno de ellos con una imagen positiva de hermandad… Y no son pocos los que sueñan con la oportunidad de venir a conocer la ciudad del premio en el que participan.

La fecha límite para poder participar será el próximo 12 de diciembre.

Las bases del concurso se pueden consultar en la web: http://www.premiosjesusmedrano.org

Entrega de premios

El acto de entrega de premios será el 31 de enero de 2026 en el Auditorio y Palau de Congresos de Castellón. La hora se publicará en la web y en las RRSS del concurso.

Patrocinadores y colaboradores

El Concurso de los Premios Jesús Medrano-Ciudad de Castellón está patrocinado por: El Ayuntamiento de Castellón; la Diputación Provincial de Castellón; la Generalitat Valenciana; Turismo Comunitat Valenciana; Fundación Dávalos Fletcher; Cajamar Caja Rural; PubliValencia; Fundación Pfiezer; Argot; Escolofi; Coca Cola; Paco Valls; Ibertic telecom; UBE; Peñarroja; Tuix&Ross; CSA; PortCastelló; A1F Sport y La Peonza.