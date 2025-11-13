Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nou pirotècnies volen disparar les set mascletaes de Castelló a Magdalena: així es decidirà

El Patronat de Festes farà un sorteig per determinar les empreses que participaran al Concurs 2026

Mediterraneo

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Comença el compte enrrere per a les festes de la Magdalena 2026 a Castelló, que es celebraran del 7 al 15 de març. La Junta de Festes ha rebut la sol·licitud de nou pirotècnies, que han formalitzat la seua candidatura per a participar en el Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló, una vegada finalitzat el termini d’inscripció establit en les bases aprovades pel Patronat Municipal de Festes, a proposta de la Junta.

Aquestes són les empreses interessades a disparar durant el cicle festiu castellonenc són les següents:

• Pirotècnia Peñarroja

• Pirotècnia Pibierzo

• Pirotècnia Alto Palancia

• Pirotècnia Hermanos Ferrández

• Pirotècnia Global Foc

• Pirotècnia Tamarit

• Pirotècnia del Mediterrani

• Pirotècnia Turis

• Pirotècnia Hermanos Sirvent

Mediterraneo

Quan serà el sorteig

Però no hi ha dies de mascletaes per a totes. Són 9 candidates a disparar set espectacles al Segon Molí, al recinte de Maria Rosa Molàs, de dilluns a diumenge, ja que l'Inici correspondrà a Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo, guanyadora del concurs el passat cicle fester.

Tal com es contempla en les bases, es procedirà a realitzar un sorteig públic el proper dimarts 18 de novembre, a les 12.00 hores, a la sala de premsa de l'Ajuntament de Castelló. A partir d’aquest sorteig, en què quedaran seleccionades set empreses, la Junta de Festes establirà el calendari definitiu del certamen.

