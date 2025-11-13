Ocio y realidad virtual para jóvenes este fin de semana en Castelló. ¿Dónde acudir?

Castelló acogerá el este sábado el primer festival virtual para personas de 12 a 30 años. Se trata de ‘Virtuart’, un festival tecnológico que tendrá lugar en la plaza Huerto Sogueros y cuya inscripción es gratuita.

El concejal de Juventud, Cristian Ramírez, acompañado de Sergio Briz, de la empresa organizadora, ha avanzado los detalles de esta iniciativa novedosa que se ha presentado como apuesta de ocio diferenciador en la ciudad. Concretamente se celebrará el 15 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y la inscripción es gratuita.

El edil ha señalado que “es una propuesta muy innovadora y original, no solo es un evento gamer, sino que este proyecto une el arte, la cultura, la tecnología y la realidad virtual. Es una gran oferta muy motivadora que está en consonancia con sus demandas en materia de ocio”.

Asimismo también ha indicado que “esta iniciativa procede de la convocatoria del área de Juventud, abierta a empresas de ocio, conocida como ‘Llamada a proyectos’. Se presentaron varios proyectos, en cada una de las 2 convocatorias anuales que existen y entre todos los proyectos que cumplieron las bases, un jurado eligió esta propuesta”.

Ramírez ha explicado que la actividad estará distribuida en diferentes zonas y espacios para interactuar y ha hecho especial hincapié en que “lo más novedoso es que, por primera vez, muchas personas podrán ver un robot humanoide caminando por las calles de Castellón y otras actividades con robots”.

Inscripciones

En lo que respecta a la participación, el edil ha explicado que es totalmente gratuita y que se puede realizar a través de esta web https://www.virtuartcitycastellon.com/ reservando la hora en la que se quiere asistir ya que la capacidad de juego es de 200 jugadores por hora.

Para garantizar la correcta organización de los participantes en cada una de las zonas, así como asegurar las horas y las zonas que se desean Ramírez ha recomendado inscribirse, aunque señala que se guardarán algunas plazas para que el propio sábado también puedan incorporar participantes.

En este sentido, el edil ha señalado que “hay franjas horarias donde las entradas ya están agotadas, así que os recomendamos que contra antes hagáis la reserva mejor, así os aseguráis la participación”.

Diferentes espacios

Por otra parte, en lo que concierne a la estructura del Festival, Ramírez ha explicado que se ha organizado en diferentes espacios.

Habrá una zona con simuladores de realidad inmersiva en la que habrá un coche, una moto, un simulador de vuelo, uno de montañas rusas y un shooter. Otra zona estará relacionada con la música, donde encontraremos instrumentos que parecen traídos del futuro como son un arpa láser, una batería invisible, un theremín, instrumentos virtuales y otros instrumentos permitirán hacer creaciones musicales al instante. Aquí también habrá una zona de Dj virtual.

Por otra parte también habrá una zona de graffiti virtual, donde se podrán realizar obras artísticas sin necesidad de utilizar o manchar soportes y paredes. Otras zonas contarán con un escape room, una con viajes a museos y obras arquitectónicas del mundo, y se podrán ver conciertos y juegos virtuales.

El festival contará con una zona gamer con EA Sports y otros juegos, una zona de Just dance con una pantalla LED gigante y una zona de arcade con máquinas retro.