El PP de Castelló denuncia ocho embarcaciones furtivas en Columbretes y afea al PSOE su voto en contra en el Senado para aumentar la vigilancia

El secretario general del PP de Castelló, Sergio Toledo, ha denunciado este jueves la presencia de ocho embarcaciones furtivas en las inmediaciones de las Islas Columbretes debido al recorte en la vigilancia en este paraje natural "por parte del gobierno de Pedro Sánchez". Toledo, quien ha estado acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha recordado que, debido a esta falta de seguridad, no puede salir un vigilante al mar (tras el recorte, solamente queda una persona que tendría que ir acompañada) y falta vigilancia, lo que ya tiene consecuencias en la presencia de estas barcas que se han detectado pescando sin permiso en la reserva natural en los dos últimos meses "lo que daña al sector de la pesca castellonense".

Según Toledo, Sánchez ha reducido a la mitad la vigilancia en las islas, frente a la Generalitat valenciana que mantiene la suya, "por lo que durante quince días al mes, las islas no tienen vigilancia".

Sergio Toledo y Cristian Ramírez, este jueves, en la rueda de prensa en el grupo municipal del PP. / P. A.

Además, el dirigente popular ha arremetido contra el PSOE porque, pese a votar a favor de una declaración institucional para defender ante Madrid la seguridad en la reserva natural tanto en el Ayuntamiento de Castelló como en la Diputación Provincial, los socialistas no hicieron lo mismo en el Senado, donde mostraron su no a la moción presentada por el PP a favor de que todos los días del mes hubiera vigilancia en este paraje natural castellonense, que es reserva natural desde 1990. También presentaron el escrito en les Corts.

Iniciativas para recuperar la "dignidad de las islas" Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha destacado que tanto el Ayuntamiento de Castelló como la Generalitat valenciana, "defendemos el patrimonio de Castellón" con diferentes iniciativas que "vamos a poner en marcha". "Vamos a dignificar el espacio donde se encuentra la oficina de las islas en el Planetario y trabajamos para firmar un nuevo convenio entre el consistorio y la Generalitat", ha remarcado Ramírez. Puntos de información en los colegios y la recuperación del concurso escolar de las Islas Columbretes (dibujos para los más pequeños y maquetas para los mayores) con premio de un viaje a las islas son otras de las iniciativas previstas.

"Por el momento, no hemos oído a la senadora y ex alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, pronunciarse sobre esta circunstancia", ha dicho Toledo, quien afirmó que, si bien Vox votó a favor, "la sorpresa fue que el PSOE votó en contra de recuperar la vigilancia y, además, fue la senadora castellonense Eva Redondo, número 2 del PSOE de Castelló y que seguramente aspirará a ser concejala de este Ayuntamiento, la que defendió y leyó el escrito en el que justificaba el voto en contra, aludiendo a que había un sistema más moderno de vigilancia". "El Ministerio de Medio Ambiente no conoce las islas e invito a que vengan a conocerlas", ha remarcado Toledo.

Imagen de las Columbretes, en el término municipal de Castelló. / Mediterráneo

"Los socialistas no ven prioritatio defender las Islas Columbretes y se han posicionado al lado de Sánchez retirando la vigilancia y permitido la pesca furtiva", ha continuado el secretario general del PP, quien ha pedido al PSOE que reflexionen sobre el modelo que quieren para las islas. "Los senadores del PP por Castellón sí que votaron a favor de la moción y Redondo, en lugar de defender a su tierra, se posiciona con el gobierno central. "El PSOE, por un lado y para quedar con los castellonenses vota a favor de aumentar la vigilancia pero en el Senado se posicionan junto a Sánchez", ha reiterado el también concejal de Castelló, quien ha pedido a la subdelegada del Gobierno que ejerza su papel de representante del gobierno central "ya que los senadores no lo hacen".

Reacción del PSPV-PSOE

Por su parte, la senadora del PSPV-PSOE Eva Redondo ha instado al PP, tras la denuncia de los populares, a “poner fin a la campaña de demagogia” sobre la seguridad y protección medioambiental de las islas Columbretes y ha advertido que “ningún partido que vota en Europa contra el objetivo de reducir en un 90% las emisiones contaminantes en 2040, de la mano de la extrema derecha, puede dar lecciones de defensa del medio ambiente”.

Redondo ha señalado que el discurso del PP de Castelló “hace aguas por todas partes” y ha denunciado “una incoherencia monumental entre lo que dicen aquí y lo que votan allí”. “Aquí se disfrazan de defensores del medio ambiente, pero allí abrazan las tesis negacionistas y utilizan el Pacto Verde Europeo como moneda de cambio para mantener el poder”.

Eva Redondo, senadora del PSPV-PSOE. / Mediterráneo

En esta línea, ha reclamado al PP “que deje de utilizar el nombre de las Columbretes para intoxicar el debate público y explique a la ciudadanía por qué vota a favor de dejar a nuestros hijos e hijas un mundo enfermo como herencia”.

En cuanto a la seguridad de las Columbretes, la senadora socialista ha remarcado que el Gobierno de España “no las ha abandonado, al contrario, ha reforzado su protección con tecnología de última generación y una reorganización operativa que mejora el control y la vigilancia de este espacio tan frágil y valioso”.