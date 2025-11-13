El PSPV dice que la alcaldesa de Castelló en "incapaz" de reducir el 'basurazo'

El Partido Popular, con la alcaldesa, Begoña Carrasco, a la cabeza, “ha engañado a la ciudadanía de Castelló con una prometida bajada de impuestos que es una absoluta mentira, tal y como pueden ver todos los y las castellonenses con el efecto en la economía familiar del ‘basurazo de Carrasco’”, según han explicado este jueves el secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó, y la concejala socialista Mary Carmen Ribera, quienes han informado durante toda la mañana a los vecinos y vecinas del Grau sobre la tasa de basuras del PP, que en algunos casos supera los 200 euros.

Simó y Ribera han repartido a los graueros una carta firmada por el secretario general del PSPV en Castelló, “en la que destapamos todas las mentiras del gobierno municipal que preside la señora Carrasco, que lo único que ha hecho este 2025 es duplicar lo que pagamos por la basura sin ser capaz de aplicar una tasa justa”.

La misiva, entregada en mano a los ciudadanos, “destapa las mentiras de la firmada por la alcaldesa que ha enviado en un buzoneo masivo a nuestras casas, una carta pagada con el dinero de toda la ciudadanía y que solo busca culpar, de forma engañosa, al Gobierno de España, cuando es solo responsabilidad de la señora Carrasco la manera en la que ha decidido aplicar la tasa de basura”.

"Ocultan información"

Rafa Simó, al respecto, explica que “la alcaldesa oculta información que los vecinos y vecinas tienen que saber”. La Ley del Gobierno a la que se hace referencia es la aplicación de una Directiva Europea (2008/98/CE del parlamento Europeo y del Consejo) “que fue impulsada por el Partido Popular Europeo, el mismo partido de Begoña Carrasco”.

La alcaldesa “es la única responsable al rechazar, como le hemos solicitado en más de una ocasión, la rebaja de otros impuestos y tasas para que este basurazo no impactara de forma tan elevada en las familias”. Además, como señala el secretario general socialista, “Carrasco tampoco ha querido temer en cuenta el volumen real de residuos generados por viviendas o comercios para que esta tasa de basura sea justa”.

Tanto Rafa Simó como Mary Carmen Ribera han recalcado además que hay algunos ayuntamientos, incluso del PP, “que han aplicado la misma ley sin castigar a la ciudadanía, como es el caso de Zaragoza”. Frente a ello, “lo que vemos estos días en los medios de comunicación es que Castelló aparece entre las 8 ciudades de España que más han subido la tasa de basura este año, y eso es competencia única del gobierno municipal del PP y Vox”.

Como señala Simó, “aquí hay un culpable claro, el ayuntamiento, y una responsable directa, la alcaldesa, por mucho que quieran tomarle el pelo a las y los castellonenses con cartas pagadas con dinero público”. Las colas en los ecoparques móviles, los recortes de horarios, el descontrol en el ecoparque fijo, las esperas para conseguir la Tarjeta Ciudadana o, directamente, que este año no se apliquen bonificaciones por reciclar, como sí ocurre en València, Madrid o Sevilla, “es culpa de este ayuntamiento y de esta alcaldesa, de nadie más”.