Acto institucional
La Subdelegación de Defensa celebra su 30 aniversario en Castellón
El 'Premio de la Subdelegación de Defensa' ha recaído en la delegación territorial del Instituto Valenciano de Cultura
La Subdelegación de Defensa de Castellón ha celebrado este jueves su 30 aniversario en la provincia con un acto oficial presidido por el coronel y subdelegado, Moisés Izquierdo, y al que ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; así como representantes de la Diputación, el Ayuntamiento, la judicatura, la UJI y alcaldesa de diversas localidades de la provincia. También han asistido representantes de las Fuerzas Armadas así como los comisarios de la Policía Local, la Policía Nacional y el jefe de la Policía Adscrita a la Generalitat Valenciana.
Durante la celebración, en la que se ha agradecido a los asistentes su apoyo y muestras de respeto y cercanía hacia las Fuerzas Armadas, el coronel Izquierdo ha hecho balance de las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la Subdelegación de Denfesa en el área de la difusión de la cultura de defensa, en el área de la información para la captación y reclutamiento y finalmente en él área institucional.
Este año, el Premio d ela Subdelegación de Defensa ha recaído en la delegación territorial del Instituto Valenciano de Cultura de Castellón que ha recogido la delegada, Nuria Felip.
