La alcaldesa de Castelló muestra su apoyo al talento femenino

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha participado hoy en el workshop Branding Booster: comunicar, liderar y dejar huella organizado por la asociación Networking Directivas y Empresarias de Castellón (NDCS) que ha tenido lugar en la Casa dels Caragols contando también con la presencia de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

La alcaldesa ha formado parte e intervenido en una de las mesas redondas de las que se componía esta jornada con el título “El futuro de la marca personal”. Carrasco ha compartido espacio junto a otras mujeres como Dolores Font, directora creativa de Dolores Cortés; Mª Ángeles Palmi, directora de Estepark y profesional de comunicación y Alba Alemany, asesora de salud y bienestar organizacional. La jornada ha contado asimismo con la ponencia principal de Irene Milián, consultora senior de imagen personal,

Con su participación, Begoña Carrasco ha querido “mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Castellón al talento en femenino, al emprendimiento y al papel protagonista de las empresarias castellonenses. Una liderazgo que cada está más presente en las empresas y también en las instituciones públicas, como podemos comprobar”.

En su intervención en la mesa redonda, la alcaldesa de Castelló se ha referido a la importancia de mostrar verdad y cercanía a la ciudadanía en relación a la imagen pública. “La autenticidad y la veracidad deben de estar por delante de cualquier tipo de estrategia para garantizar la credibilidad. Es fundamental ser auténtico, cercano y real”.

Carrasco ha resaltado asimismo que “en una sociedad como la actual, en la cual recibimos cada minuto una cantidad de información sobredimensionada, lo importante no es comunicar, sino comunicar bien”.