Este es el cartel de las fiestas de la Magdalena 2026

Las fiestas de la Magdalena de 2026 ya tienen cartel anunciador. La obra Monumental, del diseñador gráfico y cartelista Juan Diego Ingelmo, ha sido la elegida por el jurado para ser la imagen de las festividades fundacionales de Castelló del próximo año y así se ha presentado por parte de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, y la edila de este área, Noelia Selma, así como el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, que la han hecho pública en presencia de todo el món de la festa, en el Menador.

Las reinas de las fiestas, junto al cartel anunciador. / KMY ROS

Se trata de una obra en la que predomina el color verde y con la gaiata como elemento predominante, sin olvidar la ermita de la Magdalena, el Fadrí, la concatedral de Santa María, la Virgen del Lledó, el tabal, el casco alado de Jaume I, la figura del pregoner, el Pregó, unos castelloneros con el rollo y la caña y el Tombatossals.

La alcaldesa Begoña Carrasco, las reinas de lasfiestas (Clara Sanz y Ana Colón), la concejala Selma y el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos. / KMY ROS

Este año han participado un total de 62 trabajos y esta edición se ha abierto a todas las personas que han querido presentar un trabajo y no solamente a los profesionales del sector del diseño. Por este motivo, el Menador acoge desde este sábado y hasta el 30 de noviembre la exposición de todos los carteles que han optado al premio de este año y que ha sido inaugurada este viernes por parte de los máximas representantes festeros.

Durante el acto, Carrasco ha llamado al ganador del concurso y le ha comunicado la decisión del jurado, formado por profesionales del sector del arte y del diseño. "Siempre decimos que Castellón es tierra de artistas y de talento y hoy se ha vuelto a demostrar con la presentación de una gran cantidad de participantes en esta convocatoria para realizar la imagen que evoque todo lo que son y simbolizan nuestras fiestas más internacionales", ha dicho Carrasco.

El cartel anunciador oficial de las fiestas de la Magdalena 2026, obra de Juan Diego Ingelmo. / KMY ROS

"Nuestras fiestas de la luz, de la pirotecnia, la música, indumentaria, tradición, historia, folclore y cultura ya están más cerca, son les millors festes del món, son mucho más que una fiesta, son sentmiento que late al unísono por cada castellonense y es un latido que nunca cesará, estoy segura, porque és orgull de genealogia y se transmitede generación en generación.Una experiencia que va más allá de los nueve días de la semana defiesta", ha declarado la alcaldesa.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en el momento de telefonear al ganador del concurso. / KMY ROS

Carteles de las fiestas de la Magdalena / Mediterráneo

Momento de desvelar la obra. / KMY ROS