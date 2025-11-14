Compromís critica la Casa de la Familia de Castelló

El portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha manifestado este viernes su rechazo y escepticismo ante la próxima apertura de la Casa de la Familia en Castelló, tal y como ha adelantado este diario en su edición de hoy. Según el portavoz municipal, Ignasi Garcia, “el gobierno de Begoña Carrasco crea la Casa de la Familia cuando la realidad es que en Castelló tenemos muchas familias que no tienen casa”.

Garcia ha criticado que el Ayuntamiento utilice dinero público en un proyecto que busca "más satisfacer una nueva exigencia ideológica de sus socios ultras que dar una respuesta real a la crisis de la vivienda". “Una vez más vemos cómo se gastan recursos para contentar a sus socios de Vox, que defienden un modelo de familia muy concreto y excluyente, mientras se niegan a adoptar medidas valientes para reducir el precio del alquiler y de la vivienda en Castelló”, ha señalado el valencianista.

"Necesitamos políticas efectivas"

Según Compromís, lo que realmente necesitan las familias no es una Casa de la Familia simbólica, sino políticas efectivas que garanticen una vivienda digna. Garcia recuerda que la coalición ha propuesto reiteradamente un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis habitacional. "Presentamos un plan con medidas concretas para que el Ayuntamiento limite los precios del alquiler declarando zonas tensionadas, regule los pisos turísticos, frene la conversión de bajos comerciales en infraviviendas y combata la especulación inmobiliaria”, tal como ya han expuesto en otras ocasiones Ignasi Garcia.

Además, Garcia insiste en que es imprescindible priorizar la adquisición de vivienda social: “Las familias vulnerables, los jóvenes y las personas con dificultades no pueden depender de una campaña de publicidad: necesitan vivienda protegida real y accesible”, ha subrayado.

Finalmente, el portavoz ha señalado que “es un absurdo que en un momento en que la demanda de vivienda protegida se ha disparado y las solicitudes en Castelló han pasado de 1.000 a más de 3.000 en solo dos años, que el Plan VIVE haya fracasado y en Castelló la ejecución sea del 0 %, y que el gobierno de Carrasco haya perdido 5 millones de euros de fondos europeos destinados al alquiler social —dinero que podría haber servido para construir vivienda protegida para las familias que más lo necesitan—, el PP se gaste dinero en una exigencia ideológica excluyente de sus socios ultras”.