Educación
Los cuatro colegios de Castelló en los que el Ayuntamiento ha invertido 169.000 euros
Los concejales Toledo y España han visitado este viernes los centros educativos
El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, y la concejala de Educación, María España, han visitado este viernes las diferentes obras de mejora en cuatro colegios públicos de Castelló en las que el consistorio ha invertido 169.000 euros.
En concreto, se trata de la sustitución del pavimento de losetas de caucho por pavimentos continuo de caucho en los patios de Educación Infantil de CEIP Isidoro Andrés, donde se invertirán 40.220 euros; el CEIP Manel Garcia Grau 29.446 euros y en el Sanchis Yago con un importe de 10.048 euros; y de la renovación de los baños del pabellón de Educación Primaria, incluyendo alumnado, maestros y vestuario de personal no docente del CEIP Enric Soler i Godes, que ha contado con una inversión de 89.056,96 euros.
A este respecto, el edil Toledo ha destacado que “estos trabajos de mejora es una muestra más del compromiso total de contar con unos centros que cuenten con las mejores condiciones posibles para toda la comunidad educativa”.
Toledo también ha querido hacer hincapié en que “desde el equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, hemos destinado este año una partida de casi 2 millones a obras de mejora y mantenimiento en todos los centros escolares de la ciudad. Una cifra que es la más alta que se ha invertido jamás en mejoras de colegios públicos en nuestra ciudad en toda la historia”.
El concejal ha recordado del mismo modo que “para el inicio de este curso 2025/2026 se han realizado diversas obras en varios colegios consistentes en sustitución de calderas o los suelos de caucho como es el caso de algunos de los centros que visitamos hoy”.
Por su parte la concejala de Educación, María España, también ha querido resaltar que “este curso cientos de familias castellonenses pueden también disfrutar por fin de la renovación de los colegios CEIP Mestre Canós y CEIP Elcano, gracias a la colaboración con la Generalitat Valenciana, con una inversión de cerca de 10 millones de euros”.
