La firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Aeroclub de Castelló para legalizar sus instalaciones será este año

El Ayuntamiento de Castelló ya tiene fecha para la firma del convenio entre el consistorio y el Aeroclub que permitirá la reforma y adecuación de las instalaciones del aeródromo (se levanta sobre terrenos municipales), así como el asfaltado de la pista o la rehabilitación de los hagares.

Las negociaciones entre el Ayuntamiento y la gerencia de esta dotación están tan adelantadas que el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha afirmado este jueves que la firma "será antes de final de año", tras una década de litigio.

Entre los acuerdos más relevantes que contemplaría el documento destacan la mejora del recinto y, principalmente, daría paso a la remodelación de la antigua sede social de la entidad en la que antaño abrió, entre otros, el conocido restaurante Aladín, junto a la playa y que en la actualidad presenta una imagen deplorable y abandonada. Es un edificio de los años 60 que se construyó sobre suelo municipal, después de que el aeródromo naciera en 1958 y hasta hace diez años su uso lo compartían los socios con un local de hostelería.

Edificio del antiguo restaurante Aladín que será remodelado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Problemas con el último administrador hostelero le llevó al Aeroclub a rescindir el contrato y ha permanecido cerrado. Hay que recordar que en este edificio que se restaurará tras la firma del acuerdo, ETA cometió un crimen, pues allí la tarde del viernes 16 de agosto de 1985 la banda terrorista asesinó al ciudadano francés afincado en Benicàssim Clément Perret, hiriendo además de bala al joven camarero de 19 años Miguel Palomeque.

Antes de convertirse en restaurante, este local hizo además las veces de terminal de salidas y llegadas de los vuelos que llegaban al entonces Aeropuerto Provincial de Castellón, que era como se llamaban estas instalaciones al principio. Tras este primer uso en los años 60 para servicios aeroportuarios, el local se convirtió en un restaurante de cierto postín para lo que era Castellón y muchas familias celebraban sus eventos en estas instalaciones.