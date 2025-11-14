El Grau homenajea a la Asociación Cultural La Barraca en la gala conmemorativa por su 40 aniversario

El Grao de Castellón ha rendido homenaje a los 40 años de trayectoria de la Asociación Cultural La Barraca.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha asistido a la gala de celebración del 40 aniversario de este colectivo que inició su andadura en 1985. El evento ha tenido lugar en la sala Grao del distrito marítimo y ha contado también con la presencia de las Reinas de las Fiestas de Sant Pere, presidentes y miembros de la Junta de Festes, Colectius per la Cultura del Grau, entidades y asociaciones.

La teniente alcalde del Grao ha dedicado unas palabras para elogiar la labor que la asociación ha realizado en el Grao, a fin de preservar y poner en valor la identidad grauera, los hitos más relevantes, historia y personas célebres, a través de la creación del archivo histórico del Grao, exposiciones fotográficas, documentación audiovisual o las propias ediciones de las revistas a través de las cuales han destacado hechos relevantes del Grao. “La Historia, nuestros orígenes, nuestra identidad, rescatada y preservada por ellos, también difundida para ser compartida de generación en generación”, declaraba.

Giner también ha destacado otras iniciativas creadas por esta Asociación que ya forman parte del imaginario colectivo ‘grauero’. “La subida del Grao a la Magdalena, por el camino de la Pedrera, es gracias a la Asociación Cultural la Barraca, como artífice y creadora en 1994, año en que también crearon los Premios del Mar. Un presente que se ha escrito y se continúa escribiendo en todas y cada una de las 30 revistas que se han editado de La Barraca. Caras de nuestro día a día, historias de nuestra gente. Protagonistas del Grao, relatados con ese afecto que hoy sigue tan latente como el primer día”.

La Asociación Cultural La Barraca también destaca por impulsar la participación ciudadana con otras entidades y colectivos del Grao, como son los Scouts, la Asociación Aula Debate Mujeres del Grao, el Consejo de la Juventud y els “Col·lectius Per la Cultura Al Grau”, entre otros.

Finalmente, la edil también ha apelado al ‘sentir grauero’ y la unidad, que esta asociación ha sabido pulsar a través de sus iniciativas y actividades: “El Grao es casa, es un abrazo, es familia. Un barrio de origen pescador, de gente valiente, trabajadora, con los pies a tierra y el corazón puesto en el mar. Hoy son vuestros queridos graueros y graueras quienes os devuelven, con este pequeño homenaje, todo lo que vosotros habéis hecho por ellos a lo largo de estos 40 años”.