'Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?

El Ayuntamiento de Castelló ha extinguido el contrato del local que ocupaba la Asociación Madres en Acción para el Desarrollo y la Prosperidad "porque en él no se desarrollaban unas actividades para las que no se habían cedido las instalaciones", en la calle Doctor Fleming. Así lo ha confirmado este jueves el portavoz de gobierno local, Vicent Sales, quien ha explicado que se ha recuperado el espacio que estaba ocupado desde el año 2019.

Sales ha comentado que cuando gobernaba el anterior equipo de gobierno, la Policía Local ya había hecho inspecciones porque "se sospechaba que hacían actividades diferentes al uso por el que se les había otorgado el local para las actividades de esa asociación". "Incluso en el periodo de pandemia, el consistorio recibió quejas por aprte de los vecinos de la zona que decían que allí había gente que vivía", ha afirmado Sales. "Como la actividad no tenía nada que ver con la finalidad de la adjudicación, ni la asociación estaba registada en el registro municipal, desde el 2016 no hacía ninguna acción como ente municipal y no estaba tampoco en Igualdad, se ha retirado el alquiler", ha concretado el edil.

Ahora, el actual equipo de gobierno está regulando los locales cedidos a las asociaciones ya que en Twtuán 14 también había uno que estaba siendo utilizado por otra asociación sin actividad desde 2018.

"Se han detectado dos casos a causa de esta regularización y revisión", ha finalizado Sales.