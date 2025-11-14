Nuevo proyecto en Castelló. Así será la Casa de la Familia

Castelló tendrá un nuevo proyecto en 2026, orientado a las familias de la ciudad. El Ayuntamiento de la capital, a través de la concejalía de Familia e Infancia, y en colaboración con la Asociación de Familias Numerosas de Castellón, pondrá en marcha la Casa de la Familia, un centro municipal de atención integral destinado a ofrecer apoyo, orientación y recursos a las familias castellonenses. El proyecto, que se ubicará en un edificio de la calle Mayor enfrente del aparcamiento de Santa Clara, nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida familiar y fortalecer la cohesión social, con especial atención a las familias numerosas, monoparentales y aquellas en situación de vulnerabilidad, según ha declarado el concejal de este área, Alberto Vidal.

Reunión de trabajo sobre la Casa de la Familia de Castelló que será una realidad en 2026. / Mediterráneo

La Casa de la Familia se concibe como un espacio de referencia en políticas familiares locales, en el que se ofrecerá información y asesoramiento integral sobre ayudas, derechos y recursos municipales, así como atención psicosocial, talleres de educación positiva, formación en habilidades parentales y actividades de conciliación. El objetivo es que incluya servicios de refuerzo escolar, talleres de economía doméstica y salud familiar, o una ludoteca que facilitará la conciliación de la vida laboral y personal. Además, se promoverá la participación ciudadana y el voluntariado familiar mediante la organización de eventos intergeneracionales y la creación de una comisión de familias.

"Será punto de encuentro, apoyo y esperanza para todas las familias de Castellón" Alberto Vidal — Concejal de Familia e Infancia

Punto de encuentro

“La Casa de la Familia será un punto de encuentro, apoyo y esperanza para todas las familias de Castellón. Queremos que nadie se sienta solo y que todas las familias encuentren aquí una mano tendida y un lugar donde crecer y compartir”, ha señalado Vidal. “Desde Vox creemos firmemente que la familia es el pilar básico de la sociedad, y por eso impulsamos proyectos que la protejan, la fortalezcan y la sitúen en el centro de las políticas municipales”, ha añadido.

Edificio que albergará la Casa de la Familia de Castelló. / P. A.

El proyecto contará con instalaciones accesibles y funcionales, que incluirán salas polivalentes, despachos de atención individual, zona infantil y área de lactancia. El equipo técnico estará formado por un coordinador, un técnico social, un psicólogo o educador familiar, un monitor de conciliación y voluntariado de apoyo. La financiación será mixta, combinando presupuesto municipal, subvenciones autonómicas y estatales, convenios privados y aportaciones solidarias, y contará con la colaboración de asociaciones familiares y de voluntariado como Más de Dos, Familias Monoparentales CV y Damos Nuestra Ilusión.

Este proyecto contará con un presupuesto de 41.250 euros y ofrecerá atención personalizada, orientación social y actividades formativas.