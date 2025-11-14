Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV denuncia la acumulación de basuras y suciedad en las calles del distrito este de Castelló

El portavoz adjunto de los socialistas en el Ayuntamiento afirma que el gobierno local "deja de lado a nuestros barrios"

Residuos en una papelera en el distrito Este.

Residuos en una papelera en el distrito Este. / PSPV

Ramón Pérez

Castellón

El portavoz adjunto del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha afirmado este viernes que los vecinos del distrito Este de Castelló han trasladado a los socialistas "sus quejas por el absoluto abandono al que les somete la alcaldesa, Begoña Carrasco, que solo se preocupa por tener en buenas condiciones la plaza Mayor, pero que deja de lado nuestros barrios”.

Distrito Este de la ciudad.

Distrito Este de la ciudad. / PSPV

La preocupación vecinal por la acumulación de enseres en la vía pública, basuras, suciedad y mobiliario urbano defectuoso “es una constante en todos los distritos, pero parece que la señora Carrasco está solo preocupada por sus fotos de postureo en las redes sociales”, ha dicho el edil, quien ha insistido en que "un paseo por las calles del distrito este es más que suficiente para ver el abandono de los espacios públicos, con basura acumulada sin recoger, mobiliario defectuosos, diversos elementos tirados en el suelo, suelos sucios y zonas infantiles sin limpiar. Frente a ello, Begoña Carrasco sigue priorizando su Instagram, alejada de las necesidades reales de las y los castellonenses”.

Papelera llena de residuos.

Papelera llena de residuos. / PSPV

"Esta situación de abandono es más lamentable si cabe cuando vemos que el gobierno municipal de PP y Vox han decidido este año aumentar la tasa de basura a los vecinos y vecinas, con recibos que para muchas familias va a suponer tener que pagar más de 200 euros este año por culpa del basurazo de Carrasco”, ha continuado. Frente a otros municipios “que sí han sido capaces de aplicar este 2025 bonificaciones, tenemos a una alcaldesa que ha engañado a la ciudadanía con una prometida rebaja de impuestos que es un auténtico fiasco”.

