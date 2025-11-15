50 años de Moros d’Alqueria: un grupo unido que hace historia en Castellón

Un 50º aniversario no es baladí, por lo que la Asociación Moros d’Alqueria de Castelló lo ha dado todo hoy con una memorable gala para fjar en la memoria sus bodas de plata como ente festivo. Un ente que se ha ganado a pulso su papel en las celebraciones de la capital de la Plana.

Una comida de hermandad, en el incomparable marco del restaurante El Invernadero de Benicàssim, ha servido como arranque de una programación especial. Tras el ágape, Vicente Sorlí y Quique Hueso han ejercido de conductores de un acto que ha contado con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; o la delegada del Consell, Susana Fabregat; así como distinguidos representantes de la empresa, la política y la esfera festiva.

Emotivas intervenciones y homenaje a los fundadores

El presidente actual de Moros d’Alqueria, Toño Font, ha tomado la palabra para, a continuación, cederla al diputado de Cultura, Alejandro Clausell; y al primer teniente de alcalde de Castelló, Sergio Toledo. La cita ha rendido homenaje a los cuatro fundadores en activo: Juan Antonio Llopis Nicolau, Toni Peris Trias, Tico Celades Boix y Manolo Llopis Nicolau.

En su discurso, Font ha dado las gracias a estos «visionarios» y a todos los que han prestado su apoyo en estos años, pues «celebramos este 50º aniversario, no solo con alegría, sino también con gratitud, emoción y memoria. Socios, colaboradores y amigos, gracias. Cada uno ha dejado su huella». Además, reconoció «el papel fundamental de nuestras mujeres, que sostenéis los cimientos invisibles y aportáis cohesión y alegría»; y el de las instituciones, pues «sin su colaboración nuestra historia no habría sido posible».

Entrega de premios de fotografía, vídeo y composición musical

Finalmente, se entregaron los premios: de fotografía: 1º para Juan Pérez Miralles (500€) y 2º para Álvaro Cros (250); y vídeo: 1º Manuel Cros (500) y Alejandro Fresneda (250). Posteriormente, en vestigios árabes-andalusíes: fotografía 1º Joan Josep Trilles (500 €) y 2º Álvaro Cros (250); y vídeo, Manuel Cros (500). Y el de la composición de marchas moras recayó en Qal’a Saghüira , de Alfonso Yépez Santamaría (3.000€), natural de Alcoi y actual director de la Sociedad Musical Ruperto Chapí, de Villena.

Concierto y nuevo pasodoble para el 26 de noviembre

La siguiente cita de estas bodas de plata tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, a las 19.30 horas, y en ella los Moros d’Alqueria participarán en un concierto histórico en el Auditorio de Castelló, donde se estrenará el pasodoble Leonor de España. Compartirán escenario con 200 músicos de la Banda Municipal de Música de Castellón, que celebra su centenario; y la Agrupación Musical de la Guardia Civil.

A finales de este mes, la agrupación tiene su previsto su primer viaje de temporada, a Bogotá; y se sucederán más actividades en enero y febrero, con jornadas de puertas abiertas, conferencias y otros actos culturales. Más adelante, llegará la semana grande, con el viernes de Moros y el desfile extraordinario del segundo sábado de la Magdalena del 2026. Ven como su responsabilidad transmitir su legado a los jóvenes y prometen, como afirma Font: «Marchar fuerte, soñando juntos».