Castelló conmemora al ritmo de la música las I Fiestas de la Hispanidad en María Agustina

La Generalitat ha inaugurado las I Fiestas de la Hispanidad en Castellón, una celebración que se desarrollará durante todo el fin de semana en la plaza María Agustina con actividades gratuitas abiertas a la ciudadanía.

El acto ha contado con la intervención del director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, y la delegada para la Hispanidad y la Libertad, Mary Ponte, quienes han destacado la importancia de esta iniciativa para reforzar los lazos culturales entre los pueblos hispanos con el objetivo de resaltar la identidad compartida y el reconocimiento de los valores que unen a las comunidades hispanas.

Durante la apertura, José Tárrega ha resaltado la colaboración del Ayuntamiento de Castellón de la Plana y ha invitado a toda la ciudadanía “a participar activamente en esta propuesta que nace con vocación de continuidad y como espacio de encuentro entre culturas hermanas”.

Por su parte, Mary Ponte ha subrayado que estas fiestas “son una oportunidad para celebrar nuestra identidad compartida, desde la libertad y el respeto a la diversidad, poniendo en valor los vínculos históricos y culturales que nos unen”.

El acto de apertura ha contado con la presencia del concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Francisco Cabañero, que ha señalado que “hoy nos reunimos en el corazón de Castellón de la Plana para celebrar el Día de la Hispanidad, una jornada que nos invita a mirar atrás con orgullo y hacia adelante con esperanza”. El Día de la Hispanidad “simboliza el encuentro entre culturas, lenguas y pueblos que, a lo largo de más de cinco siglos, han dado forma a una comunidad unida por la lengua española y por valores compartidos”.

El edil Francisco Cabañero, con participantes en las actividades. / Mediterráneo

Programa de actividades

La plaza María Agustina de Castellón de la Plana se convierte en el epicentro de la celebración con una jornada repleta de actividades gratuitas. Para ello, se han instalado carpas informativas, gastronómicas y artesanales, además se impartirán diferentes masterclass de salsa, bachata y tango. A lo largo del día, el público puede disfrutar de exhibiciones de folclore hispanoamericano, actuaciones musicales y grupos de sevillanas, además de la sesión de DJ con Luis Salsa. Los más pequeños podrán disfrutar de pintacaras y globoflexia. La jornada finalizará con un concierto de diversos géneros de música hispana, a cargo del grupo Lilibet-Esencia Habanera.

El domingo 16 de noviembre, la fiesta continúa con la apertura de las carpas y música ambiente desde las 11.00 horas. Por la tarde, la programación incluye el desfile principal del Día de la Hispanidad que partirá de la plaza Mayor y recorrerá las calles Arcipreste Balaguer, calle Mayor, y finalizará en la plaza María Agustina. La actuación de la banda de música Societat Musical La Lira pondrá el broche final a dos días dedicados a la diversidad cultural y la convivencia.