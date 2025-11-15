Castelló celebra el Showcooking Internacional de Arroces con la participación de doce países

Castellón ha celebrado hoy una nueva edición del Showcooking Internacional de Arroces, una cita gastronómica que ha convertido la plaza Tetuán en un gran espacio multicultural y culinario.

La actividad, organizada por el Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad en colaboración con el Patronato de Turismo, ha reunido a cocineros y aficionados procedentes de doce países —Rumanía, Colombia, China, Argentina, Mali, Venezuela, Cuba, Brasil, Ucrania, Uruguay, Pakistán y Chile— que han presentado sus propias elaboraciones con el arroz como protagonista.

Centenares de asistentes han disfrutado de un recorrido por sabores y tradiciones muy diversas, en una jornada que ha puesto de manifiesto el carácter universal de este ingrediente y la riqueza gastronómica que define a Castellón.

El concejal de Interculturalidad, Vicent Sales, ha destacado que el evento “ha demostrado que el arroz es un lenguaje común capaz de unir culturas, conectar países y convertirse en una herramienta poderosa para el entendimiento mutuo”. Sales ha subrayado que “a través de la gastronomía podemos tender puentes y acercar a personas de procedencias distintas, reforzando la convivencia que caracteriza a nuestra ciudad”.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha valorado muy positivamente la gran afluencia de público y el impacto del evento asegurando que “este showcooking internacional demuestra que la gastronomía es uno de los grandes motores turísticos de Castellón. Hemos visto a vecinos, visitantes y familias disfrutar, aprender y emocionarse a través de platos que cuentan historias y representan culturas distintas”.

Miralles ha añadido que “apostamos por iniciativas que refuercen la imagen de Castellón como una ciudad abierta, diversa y orgullosa de su patrimonio culinario. La gastronomía nos diferencia y nos une, y este showcooking es un claro ejemplo de cómo, a través de la cocina, podemos potenciar el turismo, fomentar el intercambio cultural y proyectar al exterior la mejor versión de nuestra ciudad. Seguiremos trabajando para impulsar actividades que no solo generan impacto turístico, sino que también consolidan a Castellón como un referente de convivencia y hospitalidad”.