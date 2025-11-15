Castelló hará la competencia a Vigo con su alumbrado navideño este año. Todos los detalles, novedades y la fecha del encendido

Castelló competirá con Vigo este año en cuanto a las luces de Navidad se refiere ya que el consistorio ha apostado por una puntera iluminación tal y como se puede apreciar con las luminarias que ya adornan calles y plazas, principalmente del centro de la ciudad pero sin olvidar viales en los que antes no se ponían como,por ejemplo, la avenida de València o el segundo tramo d ela calle Trinidad.

Y para ello ha confiado en una firma puntera (ha iluminado la Navidad de Málaga, Vigo o Denver, entre otras ciudades), que con un presupuesto municipal de algo más de 550.000 euros, está colocando toda la iluminación, entre la que destacan las grandes figuras de ángeles que rodean la plaza Mayor, la cúpula de luces con un adorno en el centro en la plaza de la Pescadería, una gran bola en la avenida de Lidón, adornos en general y hasta un árbol de luz en la Puerta del Sol que complementará al abeto navideño, también de luz, que se instala todos los años en este emblemático lugar que gana protagonismo especial el día de Nochevieja.

Castelló hará la competencia a Vigo con su alumbrado navideño de este año. Todos los detalles y la fecha del encendido / Kmy Ros / Kmy Ros

Una de las principales novedades de las luces de Navidad de este año es la incorporación de música en dos puntos privilegiados donde se encenderán las luminarias al ritmo de los acordes navideños y en un horario determinado: en la plaza Mayor donde se encuentran los ángeles y en la gran bola de luz de la avenida de Lidón, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

De esta forma, este año, los castellonenses podrán disfrutar de estas luces, que sumarán 157 kw, con 1.721.606 lámparas led, a partir del 5 de diciembre y por espacio de un mes, ya que estarán encendidas hasta el 6 de enero, día de Reyes.

Cúpula de luces con un gran adorno en la plaza de la Pescadería. / KMY ROS

El objetivo de esta iluminación es fomentar el espíritu festivo, embellecer la ciudad durante las fiestas de Navidad, buscar beneficios económicos fundamentalmente para el sector del comercio e impulsar el turismo con el fin de que sean más los visitantes que lleguen a Castelló, en este caso, para disfrutar de las luces de Navidad.