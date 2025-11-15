Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'

Castelló ya tiene oficialmente los tres templos del almuerzo de este año, ganadores de la II edición de la Ruta de 'l'Esmorzaret'. El salón de plenos ha acogido este viernes la entrega de premios de este certamen en el que han participado 22 locales, cuatro más que en su primera edición con una media de entre 12 y 15 almuerzos diarios realizados por local. Así, el impacto económico de esta edición es de más de 92.000 euros y las cifras han mejorado en un 23% con respecto a 2024. Esta iniciativa convierte a Castelló en la sede de los mejores almuerzos, una costumbre que recorre los barrios y son un aliciente de la hostelería local ya que los castellonenses disfrutan del esfuerzo, lacreatividad y el cariño de los propietarios y trabajadores de los bares de la capital.

Imagen de unas tapas en un bar. / Mediterráneo

Este año, los tres bares encumbrados como mejores locales para almorzar son Casa Laura, Barbados y Barrull y han recibido los reconocimientos de mejor propuesta gastronómica y 250 euros para Casa Laura; Barrull como la mejor atención con un premio de 150 euros y Barbados es el mejor local con un premio de 100 euros.

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha destacado que esta edición ha superado todas las expectativas, con más participación, más barrios implicados y un nivel gastronómico extraordinario. Por este motivo, el edil ha agradecido especialmente a los hosteleros y trabajadores de los bares, “por su dedicación, por mantener encendida la llama de la hospitalidad y por hacer de Castellón una ciudad que se saborea”. Un hecho que además de hacer barrio, habla del buen hacer de los restauradores locales que convierten sus locales en auténticos templos del esmorzaret durante todo el año y especialmente el mes y medio, de septiembre a noviembre, que dura la ruta.

Fotografía de familia tras la entrega de premios, este viernes. / Mediterráneo

Este año la participación en esta iniciativa municipal ha aumentado como refrendan datos como el aumento del número de restauradores participantes o el aumento del número de pasaportes completos entregados para participar en el sorteo de esmorzaor profesional, que tiene como premio un almuerzo a la semana durante un año en los locales participantes. En esta ocasión, la ganadora ha sido Maite Asensio.

Los bocadillos han sido los 'reyes' de los almuerzos. / Mediterráneo

Con esta acción, el Ayuntamiento de Castelló continúa apostando por la puesta en valor de la identidad gastronómica local y la promoción de los barrios como polos de atracción cultural y culinaria y emplaza a su tercera edición que tendrá lugar en septiembre de 2026, ha dicho Cabañero.