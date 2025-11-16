Carrasco: “Castellón reafirmará su liderazgo en políticas de empleo en España durante el III Congreso Nacional de Desarrollo Local”

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha afirmado hoy que “Castellón reafirmará su liderazgo en políticas de Empleo en España durante el III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Una oportunidad que nos consolidará en el mapa de las ciudades con mejores iniciativas de inserción laboral y formación del territorio nacional”.

Carrasco ha destacado que “acoger este Congreso de ámbito nacional supone también un reconocimiento y un espaldarazo a la labor que se realiza desde el Área de Empleo del Ayuntamiento de Castellón, que dirige el concejal Juan Carlos Redondo, poniendo en valor el gran trabajo que se está realizando durante los últimos años y resaltando también el gran equipo de técnicos municipales que lo hacen posible”.

Carrasco ha recordado que “la cita tendrá como epicentro de sus actividades el Teatre del Raval, tendrá lugar entre el 24 y 25 de marzo de 2026. Se espera que sean cientos, entre participantes y acompañantes, las personas que lleguen hasta nuestra ciudad con motivo de este encuentro. Lo que supone también una nueva oportunidad para consolidar a Castellón como destino referencia para el turismo de Congresos ”.

La máxima responsable municipal ha explicado además que “El lema de este congreso es el de “Innovación en el Pacto Intergeneracional”, siendo sus tres ejes principales el relevo generacional, la economía intergeneracional y la diversidad intergeneracional en las personas, buscando traducir los grandes principios del Pacto en propuestas reales y aplicables desde los territorios”.

Castellón referencia nacional en empleo

La alcaldesa ha subrayado que “recientemente, durante la celebración del III Foro Urbano de España que se celebró en A Coruña, tuvimos la oportunidad de coincidir con representantes de diferentes ciudades pertenecientes a la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación (Red Innpulso), con su presidenta, la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, a la cabeza. Municipios que estarán también representadas en este III Congreso Nacional de Desarrollo Local de Castellón”.

Begoña Carrasco ha querido también subrayar que “nuestra ciudad es la única en España, sólo con la excepción de Gijón, que forma parte de cuatro redes diferentes a nivel nacional de fomento del empleo como son esta Red Innpulso, además de la Red de Territorios Socialmente Responsables (Red RETOS), la Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL) y el Foro de Ciudades por el Empleo”.

Begoña Carrasco ha apuntado también que “de las principales aportaciones y conclusiones de este congreso saldrá un documento, la “Guía inspiradora de propuestas para el ámbito local”, que recogerá las conclusiones de los talleres, las aportaciones de los expertos y las experiencias compartidas. De esta manera, Castellón será también el punto de arranque de buena parte de las políticas en materia de Empleo y de Desarrollo Local que se vayan a aplicar en España en el futuro, algo que también es una responsabilidad y un orgullo”.

El empleo, una prioridad

La alcaldesa de Castellón ha hecho hincapié en que “fomentar el empleo en nuestra ciudad es una de las prioridades del equipo de gobierno. Y para ello, estamos desarrollando iniciativas como los cursos de Formación a la Carta, a través de la colaboración público- privada, que están siendo todo un éxito que, juntamente con otras acciones y talleres de Empleo van a permitir crear más de 500 puestos de trabajo este 2025 y que los castellonenses tengan más herramientas y posibilidades para encontrar ese empleo que están buscando”.

Tampoco ha querido dejar de subrayar la primera edila recursos como el Centro Municipal de Formación ‘Tetuán XIV’, “que es también todo un modelo a seguir y referente a nivel nacional. Un centro que está acreditado para la formación en más de 90 especialidades profesionales distintas”.

Por último, la alcaldesa de Castellón también ha adelantado que “el III Congreso Nacional de Desarrollo Local’ también contará con la presencia y participación de destacados representantes del mundo de la empresa en España, además de numerosos talleres y ponencias sobre la creación de empleo, impulso del talento, reto demográfico e intergeneracionalidad, con presencia destacada también de empresas y proyectos impulsados desde el Ayuntamiento de Castellón y empresas castellonenses”.