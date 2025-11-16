Cerca de mil personas protagonizan el desfile folclórico del Día de la Hispanidad en Castelló

Los actos programados en Castelló con motivo del Día de la Hispanidad organizados por el Ayuntamiento junto con la Generalitat Valenciana, que tuvieron que ser suspendidos debido a las alertas meteorológicas, han finalizado de manera brillante esta tarde con la celebración del desfile folclórico por las calles del centro de la ciudad y con la posterior clausura oficial. Unos actos en los que han estado presentes el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero; el concejal de Interculturalidad, Vicent Sales; además del director general de Transparencia y Participación de la Generalitat, José Tárrega.

Un millar de participantes

Así, este desfile ha contado con la participación de cerca de 1.000 personas pertenecientes a una quincena de asociaciones de países participantes como Argentina, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Bolivia, y ha partido desde la plaza Mayor, recorriendo las calles Arcipreste Balaguer y calle Mayor, hasta llegar a la plaza Mª Agustina.

Los participantes han animado con la música, bailes y colorido el centro de la ciudad de Castelló, invitando a la celebración a los vecinos y vecinas que se encontraban a lo largo del recorrido.

Como colofón, una vez todo el desfile ha llegado a la plaza de María Agustina, ha tenido lugar en esta misma plaza la clausura de esta programación especial del Día de la Hispanidad.

Las mejores imágenes del desfile del Día de la Hispanidad en Castelló / Manolo Nebot

"Ha sido un fin de semana de intercambio"

Para el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, “ha sido un fin de semana muy especial, de intercambio, de sumar la riqueza cultural de las asociaciones de países hispanos, de la gente de Iberoamérica que vive en la ciudad de Castellón, que es cada vez más numerosa”.

“Para nuestra ciudad, para estas asociaciones y estos nuevos castellonenses llegados de diferentes países, es muy importante que participen de manera activa en la vida cultural y social de nuestra capital, construyendo ese Castellón que abre los brazos, de todos y para todos, por el que trabajamos desde el equipo de gobierno municipal”, ha asegurado Cabañero.

Una comunidad local 15.000 hispanos

Por su parte, Vicent Sales ha recordado también que “a día de hoy son cerca de 15.000 las personas que viven en Castellón y que han llegado procedentes de países hispanos, lo que da una idea de la importancia de su presencia y de la interculturalidad que atesora ya nuestra ciudad. Este Día de la Hispanidad, que celebramos gracias a la colaboración con la Generalitat Valenciana, sirve para reforzar nuestros lazos con todo aquello que nos une desde hace siglos con estos países hermanos”.