Los servicios más destacados de la Unidad Canina de la Policía Local de Castelló: ¿Te acuerdas de 'Wanda'?

La Unidad Canina (UCAN) de la Policía Local de Castelló ha realizado este año --y a falta de un mes y medio para finalizar 2025-- 500 intervenciones, la mayor parte de ellas (alrededor del 75%) realizadas por Wanda, la agente canina que se ha jubilado este año tras una década de servicio y que ha sido sustituida por un nuevo perro que ya trabaja en esta Unidad policial en la ciudad.

'Wanda', durante una intervención. / Mediterráneo

Según ha podido conocer el periódico Mediterráneo de fuentes municipales, la UCAN, en el ámbito de la seguridad ciudadana, ha formalizado actas por consumo o tenencia de drogas, ha colaborado en tres detenciones por presunto delito contra la salud pública y ha elaborado numerosos atestados que han sido remitidos a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, la labor de esta Unidad no se limita a los asuntos relacionados con la seguridad pública, ya que también incluye vigilancias preventivas en plazas, parques, centros educativos y zonas de ocio nocturno, contribuyendo de manera significativa a reducir el consumo de drogas en la vía pública y a recuperar espacios para el uso vecinal, confirmaron las mismas fuentes a este diario.

Vigilancia en la estación de trenes de Castelló. / Mediterráneo

Charlas

También destaca la labor educativa y social de la UCAN, ya que se han realizado múltiples charlas y exhibiciones escolares, especialmente en acciones de prevención y concienciación sobre el consumo de cannabis entre los jóvenes. La actividad se ha extendido, asimismo, a centros de educación especial y residencias de mayores, donde la Unidad Canina de la Policía Local ha colaborado en sesiones de carácter terapéutico con estas personas y ha representado a Castelló en exhibiciones en varias localidades de la Comunidad Valenciana.

Un momento del entrenamiento. / Mediterráneo

En este sentido, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, señaló que esta Unidad «es un servicio esencial, muy próximo a los vecinos y clave para reforzar la seguridad en Castellón. Su dedicación, profesionalidad y resultados reflejan el modelo de policía eficaz y cercana que queremos seguir potenciando. Wanda ha sido un ejemplo durante diez años y su labor consolida a la UCAN como una unidad indispensable en la ciudad de Castellón».

"Esta Unidad es un servicio esencial, muy próximo a los vecinos y clave para reforzar la seguridad en Castellón" Antonio Ortolá — Concejal de Seguridad Ciudadana de Castelló

Ortolá añadió, finalmente, que desde el pasado viernes, «la UCAN trabaja de forma más intensa en el Grao, en línea con el plan de seguridad que estamos diseñando para reforzar la vigilancia y mejorar la convivencia en el distrito marítimo». «Queremos una presencia más constante y una prevención más efectiva para garantizar la tranquilidad en esta zona tan relevante de la ciudad», concluyó el edil de Seguridad Ciudadana.