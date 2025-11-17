Castelló adquiere una nueva vivienda social de las cinco comprometidas para 2025

Castelló cuenta con una vivienda social más, de las cinco comprometidas para antes de final de año, tras la formalización, estre lunes, de la de este piso por parte de la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, quien ha formalizado la adquisición ante notario por 128.047,08 euros e incrementando el parque municipal.

Carrasco, quien ha estado acompañada por los ediles Vicent Sales, Ester Giner y Clara Adsuara, ha destacado que se trata de una muestra más de que "cumplimos con la palabra dada a nuestros vecinos”. La primer edila también ha querido recordar que “hace tan sólo unos días, la junta de gobierno local, aprobó iniciar la adquisición de otros dos inmuebles, con una inversión total de 247.779 euros, que se sumarán a este parque municipal de vivienda social y cuya compra esperamos formalizar también en las próximas semanas”. “Desde el equipo de gobierno se ha dotado al presupuesto de este año con hasta 1,5 millones de euros para la compra de vivienda social, un presupuesto que es el mayor de la historia del Ayuntamiento para estas adquisiciones”, ha insistido la alcaldesa, quien ha remarcado que esta es la legislatura de la vivienda y ha puesto en valor “la compra de estas nuevas viviendas sociales y la recuperación de hasta 70 de este tipo de pisos que se está llevando a cabo. Nada que ver con los 8 años de inacción del anterior gobierno municipal, que fue incapaz de resolver este problema ni de adquirir ninguna vivienda social”.

Finalmente, ha explicado que se pondrá en marcha un programa de alquiler joven.