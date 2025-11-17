Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
VIAJA GRATIS CON EL VILLARREAL
Vuelo, hotel y entradas incluidas

Turismo

Castelló quiere posicionarse como destino de alta velocidad y se promociona en Valladolid y Sevilla

Dentro del espacio Spain By Train donde se han llevado a cabo más de 1.000 atenciones

Un momento de la promoción de Castelló como destino de alta velocidad.

Un momento de la promoción de Castelló como destino de alta velocidad. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Patronato de Turismo de Castelló ha desarrollado este fin de semana una intensa agenda promocional en dos ciudades clave del panorama turístico nacional —Valladolid y Sevilla— para continuar consolidando la imagen de Castelló como destino estratégico de alta velocidad.

En la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid 2025, la ciudad ha tenido una presencia destacada dentro del espacio Spain By Train, donde se han llevado a cabo más de 1.000 atenciones profesionales y de público final. Esta participación se enmarca en la estrategia de refuerzo de la conectividad y visibilidad de Castellón dentro de los mercados turísticos nacionales.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la importancia de esta feria y de la alianza con Spain By Train como impulso para posicionar Castelló “en el centro del mapa de ciudades conectadas por alta velocidad”. Según Miralles, “gracias a esta plataforma, Castellón es un destino accesible desde cualquier punto de España con tiempos competitivos y con una conectividad que abre la puerta a más visitantes, más oportunidades y una proyección turística totalmente renovada”.

Miralles ha añadido que “queremos seguir creciendo en notoriedad, queremos ser referentes y queremos ser atractivos para quienes buscan un destino que combina calidad, cultura, gastronomía, naturaleza y un acceso rápido y cómodo. Esa es la imagen que estamos proyectando y que cada vez cala más entre los profesionales del sector”.

Workshop en Sevilla

De forma simultánea, el Patronato de Turismo también ha participado este fin de semana en un workshop especializado celebrado en Sevilla junto a la red Spain By Train. En este encuentro, Castellón ha registrado 150 atenciones profesionales, posicionándose como una ciudad de interés para la creación de nuevas conexiones comerciales y turísticas.

Noticias relacionadas y más

La concejala ha subrayado además que “la presencia de Castellón en este tipo de ferias, encuentros y acciones profesionales resulta fundamental para seguir potenciando la imagen de la ciudad como destino competitivo y en constante evolución”. En este sentido, ha señalado que “estas iniciativas nos permiten explicar quiénes somos, qué ofrecemos y por qué Castellón es hoy una opción más atractiva que nunca”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
  2. Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
  3. Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
  4. Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
  5. Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
  6. Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
  7. El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
  8. La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes

El PSPV de Castelló duda de que "el ‘basurazo’ de Carrasco sea legal”

El PSPV de Castelló duda de que "el ‘basurazo’ de Carrasco sea legal”

Compromís pide denunciar el actual contrato del agua y exige un nuevo modelo de gestión en Castelló

Compromís pide denunciar el actual contrato del agua y exige un nuevo modelo de gestión en Castelló

Castelló quiere posicionarse como destino de alta velocidad y se promociona en Valladolid y Sevilla

Castelló quiere posicionarse como destino de alta velocidad y se promociona en Valladolid y Sevilla

Castelló adquiere una nueva vivienda social de las cinco comprometidas para 2025

Castelló adquiere una nueva vivienda social de las cinco comprometidas para 2025

El PP responde al PSPV: "Estamos haciendo un esfuerzo importante por proteger a nuestros vecinos del 'basurazo' de Sánchez"

El PP responde al PSPV: "Estamos haciendo un esfuerzo importante por proteger a nuestros vecinos del 'basurazo' de Sánchez"

Castelló ultima l'empedrat dels carrers de l'entorn de l'IES Ribalta: ¿i l'asfaltat?

Castelló ultima l'empedrat dels carrers de l'entorn de l'IES Ribalta: ¿i l'asfaltat?

El 'crack' que arrasa en los carteles de la Magdalena de Castelló: ya ha ganado cuatro

El 'crack' que arrasa en los carteles de la Magdalena de Castelló: ya ha ganado cuatro

Cerca de mil personas protagonizan el desfile folclórico del Día de la Hispanidad en Castelló

Cerca de mil personas protagonizan el desfile folclórico del Día de la Hispanidad en Castelló
Tracking Pixel Contents