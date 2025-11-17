Castelló quiere posicionarse como destino de alta velocidad y se promociona en Valladolid y Sevilla

El Patronato de Turismo de Castelló ha desarrollado este fin de semana una intensa agenda promocional en dos ciudades clave del panorama turístico nacional —Valladolid y Sevilla— para continuar consolidando la imagen de Castelló como destino estratégico de alta velocidad.

En la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid 2025, la ciudad ha tenido una presencia destacada dentro del espacio Spain By Train, donde se han llevado a cabo más de 1.000 atenciones profesionales y de público final. Esta participación se enmarca en la estrategia de refuerzo de la conectividad y visibilidad de Castellón dentro de los mercados turísticos nacionales.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la importancia de esta feria y de la alianza con Spain By Train como impulso para posicionar Castelló “en el centro del mapa de ciudades conectadas por alta velocidad”. Según Miralles, “gracias a esta plataforma, Castellón es un destino accesible desde cualquier punto de España con tiempos competitivos y con una conectividad que abre la puerta a más visitantes, más oportunidades y una proyección turística totalmente renovada”.

Miralles ha añadido que “queremos seguir creciendo en notoriedad, queremos ser referentes y queremos ser atractivos para quienes buscan un destino que combina calidad, cultura, gastronomía, naturaleza y un acceso rápido y cómodo. Esa es la imagen que estamos proyectando y que cada vez cala más entre los profesionales del sector”.

Workshop en Sevilla

De forma simultánea, el Patronato de Turismo también ha participado este fin de semana en un workshop especializado celebrado en Sevilla junto a la red Spain By Train. En este encuentro, Castellón ha registrado 150 atenciones profesionales, posicionándose como una ciudad de interés para la creación de nuevas conexiones comerciales y turísticas.

La concejala ha subrayado además que “la presencia de Castellón en este tipo de ferias, encuentros y acciones profesionales resulta fundamental para seguir potenciando la imagen de la ciudad como destino competitivo y en constante evolución”. En este sentido, ha señalado que “estas iniciativas nos permiten explicar quiénes somos, qué ofrecemos y por qué Castellón es hoy una opción más atractiva que nunca”.